Fostul ministru Marius Budăi se opune introducerii contribuției la sănătate pentru pensiile de peste 2.500 de lei

'În calitate de fost ministru al Muncii nu susțin introducerea contribuției la sănătate pentru pensiile mai mari de 2.500 de lei și sunt sigur că mulți colegi din PSD gândesc la fel ca mine. Nu putem susține o taxă pe sănătate care să lovească tocmai în cei care au muncit o viață și sunt sub pragul pensiei medii. (...) Cum să susținem, ca PSD, o taxă pe sănătate sub nivelul pensiei medii? Este incorect, nedrept și profund inuman. Ca fost ministru al Muncii, am luptat din greu pentru eliminarea plafonului nedrept de 9,4% din PIB pentru pensii - o limitare impusă fără suflet și fără argumente, care ne putea împiedica să aplicăm Legea pensiilor așa cum trebuie. Acum, când facem pași importanți în aplicarea Legii pensiilor și suntem tot mai mult în direcția bună, nu putem accepta politici de austeritate mascate', a declarat, joi, fostul ministru, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta mai spune că 'pensia medie în România este de 2.813 de lei pentru cei care au muncit în alte domenii decât agricultura, iar dacă îi includem și pe cei din agricultură, care au cele mai mici pensii, media scade la 2.763 de lei'.

În plus, el consideră că această măsură ar putea fi declarată neconstituțională.

'Recomand colegilor de la alte partide, care au propus această măsură, să citească cu mare atenție Deciziile Curții Constituționale referitoare la acest aspect. S-a mai introdus această taxă și vă rog citiți cu atenție și veți vedea consecințele și constrângerile de natură constituțională', a adăugat Budăi.