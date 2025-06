Alfred Simonis: Am înţeles nevoia reducerii cheltuielilor, dar nu trebuie făcută prin oprirea unor proiecte importante

”Zvonurile legate de o eventuală tăiere a finanţării construcţiei Stadionului Dan Păltinişanu au agitat spiritele în Timişoara. Temerea legată de pierderea acestei investiţii este justificată pentru că bănăţenii aşteaptă de mult timp un nou stadion. Cum am spus şi ieri, nu voi accepta niciodată ca această finanţare să fie tăiată astfel că am luat imediat legătura cu cei mai importanţi oameni politici din România şi le-am exprimat punctul meu de vedere. Am înţeles nevoia reducerii cheltuielilor, dar nu trebuie făcută prin oprirea unor proiecte importante, iar acest lucru l-am transmis decidenţilor de la nivel naţional. Am primit garanţii că proiectul Dan Păltinişanu nu va fi dat la o parte şi voi face totul pentru ca această promisiune să fie respectată! Iar un criteriu de care trebuie să se ţină cont este cel al contribuţiei la bugetul de stat. Aici, dintre toate judeţele cu astfel de proiecte aflate în derulare, Timişul este lider detaşat!”, a scris Alfred Simonis, vineri, pe Facebook.

În spaţiul public au apărut informaţii că partidele politice care negociază formarea unui guvern ar intenţiona să oprească investiţiile privind construirea unor stadioane de fotbal, printre care cel de la Timişoara.

Stadionul ”Dan Păltinişanu” se află în prezent, în plin proces de demolare, iar în paralel, CNI a organizat o licitaţie pentru construirea unui nou stadion. În 23 aprilie, dintre cele 7 asocieri înscrise la această licitaţie în Sistemul de Achiziţii Publice, a fost desemnată drept câştigătoare Con-A Operations (Leader), Prodesign Engeneering & Costruction, Con-A, Con-A Productions. Competitorul ajuns pe poziţia secundă, Concelex (Leader), Construcţii Erbaşu, Concelex Engineering SRL, Terra Gaz Construct, a depus contestaţia în 5 mai la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal.

Compania Naţională de Investiţii ar urma să ridice la Timişoara cea mai mare arenă din ţară, după Arena Naţională. Investiţia se ridică la aproape 140 de milioane de euro.