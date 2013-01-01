Homepage » Actual

Ministrul Finanţelor: Coaliţia trebuie să revină la masa discuţiilor

13 aug, 17:12

Ministrul Finanţelor Publice afirmă că este nevoie ca partidele din coaliţia aflată la guvernare să reia discuţiile şi să ajungă la un acord cu privire la pachetul de măsuri fiscale. Nazare speră ca luna aceasta pachetul al doilea de măsuri, anunţat şi pus în dezbatere miercuri, să fie adoptat, pentru a putea fi prezentat autorităţilor europene luna viitoare. „Sunt linii roşii pentru partide şi sunt linii roşii pentru ţară”, mai spune ministrul.

 

”Coaliţia trebuie să revină la masa discuţiilor. (...) Avem nevoie de decizia coaliţiei pentru a putea înainta cu acest pachet de măsuri fiscale pe care eu sper din tot sufletul să-l adoptăm în luna august tocmai pentru a putea transmite la Bruxelles în timp util, până la jumătatea lunii septembrie, că suntem consistenţi în privinţa adoptării măsurilor asumate”, afirmă ministrul Finanţelor Publice, referindu-se la pachetul al doilea de măsuri fiscale.
Întrebat care este suma pe care România o poate economisi, până la finalul anului, având în vedere că decizia politică privind noile măsuri propuse întârzie, ministrul a subliniat că un răspuns în această privinţă poate fi dat când va exista decizia politică asupra măsurilor propuse.
„Trebuie să acţionăm urgent, dar ca să acţionăm urgent avem nevoie de acest consens în coaliţie”, mai spune Nazare.
Nazare mai spune că după finalizarea discuţiilor privind rectificarea şi după o evaluare „foarte clară” a tuturor cheltuielilor se poate discuta despre investiţiile care vor primi bani.
„Sunt absolut deschis să stau de vorbă, inclusiv la Parlament, cu PSD, cu USR, cu absolut oricine, cu cifrele pe masă, să le prezint situaţia la zi, exact aşa cum este, astfel încât să luăm nişte decizii în cunoştinţă de cauză, decizii care să protejeze România în octombrie, când avem un nou raport de depus şi un nou consiliu de care trebuie să trecem cu bine dacă ne dorim să folosim fonduri europene în 2026”, a adăugat ministrul.
Întrebat despre „liniile roşii” despre care vorbesc unele partide cu privire la decizii care vizează economia şi banii publici, ministrul spune că sunt „linii roşii pentru partide şi sunt linii roşii pentru ţară”.
Nazare spune că va aloca tot timpul său pentru a explica ordonatorilor situaţia financiară a ţării, astfel încât partidele şi parlamentarii să o „înţeleagă pe deplin”.
Noul pachet fiscal anunţat miercuri de ministrul Finanţelor include, printre altele, măsuri care vizează companiile multinaţionale, eşalonarea datoriilor firmelor cu debite la stat, firmele aflate în inactivitate, eliminarea plafonului la plata cu cardul, majorarea capitalului social al firmelor prin actualizarea acestuia cu rata inflaţiei.
Luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat condiţiile care trebuie îndeplinite pentru ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei. Astfel, a spus Grindeanu, adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor trebuie rezolvată înainte de discuţiile pentru cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului avute în vedere. În plus, crede Grindeanu, ”este absolut necesar” să se vorbească despre „continuarea investiţiilor”.

 

