Homepage » Actual

Tanczos Barna: Programul Anghel Saligny, iniţiat de UDMR, a contribuit la dezvoltarea locală în toată ţara

| 13 aug, 17:13

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a transmis, miercuri, că Programul Anghel Saligny, iniţiat de UDMR, a contribuit la dezvoltarea locală în toată ţara. ”În cadrul Guvernului susţinem ca, în ciuda situaţiei financiare dificile, să nu se oprească investiţiile publice şi să găsim soluţii”, a transmis vicepremierul.

 

”De acum, şoferii şi bicicliştii pot circula în siguranţă pe noul drum judeţean dintre Odorheiu Secuiesc şi Cristuru Secuiesc. Modernizarea acestui drum a fost realizată prin programul naţional Anghel Saligny, iniţiat de UDMR, care a contribuit la dezvoltarea locală în toată ţara. Se construiesc drumuri care leagă comunităţile şi stimulează dezvoltarea economică, se extind reţele de apă şi canalizare, care nu doar îmbunătăţesc calitatea vieţii, ci protejează şi mediul”, a scris, miercuri, pe Facebook, vicepremierul Tanczos Barna.
Acesta a precizat că UDMR susţine continuarea investiţiilor: ”În cadrul Guvernului susţinem ca, în ciuda situaţiei financiare dificile, să nu se oprească investiţiile publice şi să găsim soluţii pentru a continua finanţarea dezvoltării locale”.
Vicepremierul a transmis felicitări lui Bíró Barna Botond şi Consiliului Judeţean Harghita pentru implementarea proiectului şi mulţumiri lui Cseke Attila şi Kelemen Hunor pentru sprijin.
”Urez şoferilor drumuri fără accidente, iar familiilor cât mai multe momente plăcute de relaxare pe pista de biciclete!”, a mai transmis vicepremierul, distribuind câteva fotografii de la inaugurarea drumului.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

mugur

Isărescu: Dacă vrem să evităm recesiunea, este esenţială o accelerare a absorbţiei fondurilor europene

12 aug, 17:26
Citeşte mai departe
palarie

Pălărie (USR): Proiectul de lege privind plata pensiilor private, în analiză; ar putea fi amendat în Parlamemt

12 aug, 17:36
Citeşte mai departe
Titus Corlățean

Corlățean spune că anunțul său cu privire la candidatură a avut o reacție incredibilă din partea profunzimii PSD

12 aug, 17:34
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Prinţul Harry şi Meghan Markle şi-au prelungit parteneriatul cu Netflix

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Ionuț Moșteanu
Ministrul Ionuț Moșteanu: Armata a suferit o subfinanțare, acum trebuie reînzestrată
sorin grindeanu
Grindeanu: Nu vom accepta niciodată să fim scoşi ţapi ispăşitori de nişte amatori care nu au construit nimic
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei a renunțat la 20 % din salariul său și cere directorilor companiilor din subordine același gest
Cseke Attila
Cseke Attila: Programul de construire a creșelor este prioritizat pe 2025; au fost finalizate 27 de creșe
Dacian Cosmin Dragoş
Preşedintele Nicuşor Dan îl numeşte pe profesorul Dacian Cosmin Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Tarifele lui Donald Trump nu sunt suficiente: SUA sunt într-o situație dificilă
h
Președintele PSD, ședință cu ministrul finanțelor - Măsuri radicale cerute de Grindeanu
h
BNR dă date fierbinți despre economia României: datoria externă efectiv a 'explodat'
economica.net
feminis.ro
h
Prinţul Harry şi Meghan Markle şi-au prelungit parteneriatul cu Netflix
h
Taylor Swift anunță un nou album, intitulat 'The Life of a Showgirl'
h
Cântăreața Madonna face apel la donații pentru 'copiii nevinovați prinși în focul încrucișat din Gaza'
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ