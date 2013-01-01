Tanczos Barna: Programul Anghel Saligny, iniţiat de UDMR, a contribuit la dezvoltarea locală în toată ţara

”De acum, şoferii şi bicicliştii pot circula în siguranţă pe noul drum judeţean dintre Odorheiu Secuiesc şi Cristuru Secuiesc. Modernizarea acestui drum a fost realizată prin programul naţional Anghel Saligny, iniţiat de UDMR, care a contribuit la dezvoltarea locală în toată ţara. Se construiesc drumuri care leagă comunităţile şi stimulează dezvoltarea economică, se extind reţele de apă şi canalizare, care nu doar îmbunătăţesc calitatea vieţii, ci protejează şi mediul”, a scris, miercuri, pe Facebook, vicepremierul Tanczos Barna.

Acesta a precizat că UDMR susţine continuarea investiţiilor: ”În cadrul Guvernului susţinem ca, în ciuda situaţiei financiare dificile, să nu se oprească investiţiile publice şi să găsim soluţii pentru a continua finanţarea dezvoltării locale”.

Vicepremierul a transmis felicitări lui Bíró Barna Botond şi Consiliului Judeţean Harghita pentru implementarea proiectului şi mulţumiri lui Cseke Attila şi Kelemen Hunor pentru sprijin.

”Urez şoferilor drumuri fără accidente, iar familiilor cât mai multe momente plăcute de relaxare pe pista de biciclete!”, a mai transmis vicepremierul, distribuind câteva fotografii de la inaugurarea drumului.