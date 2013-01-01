Homepage » Actual

Raluca Turcan: USR şi PSD: duşmani de faţadă şi parteneri de blocaj?De ce repetăm acelaşi scenariu?

| 13 aug, 17:19

Deputatul PNL Raluca Turcan afirmă, miercuri, că spaţiul public pare dominat în ultimele zile de un schimb continuu de replici între USR şi PSD, care duce la blocarea coaliţiei şi imposibilitatea luării unor măsuri concrete. ”De ce repetăm acelaşi scenariu şi aşteptăm rezultate diferite?”, a transmis Turcan.

 

”USR şi PSD: duşmani de faţadă şi parteneri de blocaj? În ultimele zile, spaţiul public pare dominat de un schimb continuu de replici între USR şi PSD”, a scris, miercuri, pe Facebook, Raluca Turcan.
Aceasta afirmă că ”USR ridică subiecte de delimitare ideologică faţă de PSD: funeraliile lui Ion Iliescu, pensiile speciale pentru primari — incluse la pachet cu alte privilegii”, în timp ce ”PSD răspunde cu mesaje populiste, prin care cere guvernului anularea unor politici ale guvernării Ciolacu, pe teme unde oricum există consens larg, cum ar fi eliminarea anumitor privilegii”.
”Rezultatul?
1. Amânarea măsurilor importante — certurile din coaliţie par să blocheze agenda de guvernare.
2. Scandalul politic domină spaţiul mediatic”, a mai transmis Turcan.
Aceasta susţine că ”se naşte o întrebare firească: de ce repetăm acelaşi scenariu şi aşteptăm rezultate diferite?”.
”România are nevoie de o coaliţie care să guverneze şi să comunice unitar, nu de un ring de box politic la nici două luni de la votarea în Parlament a Cabinetului Bolojan. În ritmul acesta, AUR nu trebuie să mai facă nimic, dacă e ajutat involuntar sau nu, de PSD şi USR, captive într-o strategie distructivă pentru nevoia de predictibilitate a României”, a mai transmis deputatul liberal.

 

