Fostul primar al municipiului Timişoara, Nicolae Robu:”Trei luni de minciuni ordinare au fost de-ajuns, domnule Fritz!”

"Trei luni de minciuni ordinare au fost de-ajuns, domnule Fritz! Noi, românii, avem o vorbă, domnule Fritz: “Ulciorul nu merge de multe ori la apă”, însemnând “cu minciuna nu-i merge nimănui la nesfârşit!” De trei luni vă tot văitaţi de “greaua moştenire”. Cine vă poate crede? Eu sunt convins că s-au săturat să tot audă asta şi cetăţenii respectabili care v-au votat, v-au votat fie pt că eu i-am nemulţumit prin ceva, pt că evident, cine munceşte mai şi greşeşte şi nici eu n-am fost scutit de la a greşi uneori, fie -cum unii mi-au şi spus, deschis, respectuos- pur şi simplu ca să vadă cum e şi cu altcineva -părea tentantă, desigur, o experienţă cu un tânăr german cetăţean al Germaniei (doar al Germaniei, nu şi al României!), care, în plus, se prezenta şi era prezentat fost consilier prezidenţial în Germania, când în realitate, el a fost, de fapt, secretara unui pensionar fost Preşedinte cu mulţi ani înainte, pe când nici măcar nu avea ştire de existenţa d-lui Fritz. N-aş fi invocat cele de mai sus, dacă ele nu ar ţine de “păcatul originar” -MINCIUNA-, ce stă la baza poveştii de laborator ”, a scris Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook.

În postarea sa, Robu a arătat că se aştepta ca actualul primar, Dominic Fritz, să îşi prezinte bilanţul realizătilor după cele trei luni de mandat, însă "el n-a făcut nimic decât live-uri pe Facebook şi emisiuni TV în aceste luni” şi "a oprit toate lucrările care erau în desfăşurare în oraş”.

"Ce am făcut eu în cei 8 ani se vede de către oricine cu mintea limpede. Doar cei ce din patimă nu vor să vadă nu văd. Acum câteva zile, am postat realizările mele -22 la număr!- din primele 3 luni de mandat nr 1. Mă aşteptam să iasă şi dl Fritz cu o listă cu ce-a făcut el în primele 3 luni! N-a ieşit! N-a ieşit că n-are cu ce să iasă, el n-a făcut nimic decât “live”-uri pe Facebook şi emisiuni TV în aceste luni. Ba a mai făcut ceva! A oprit toate lucrările care erau în desfăşurare în oraş, începute de mine, nepăsându-i că asta înseamnă chin pt mii şi mii de oameni! Evident, le-a oprit venind cu diverse acuze! Aiureli, vă asigur! Şi a mai făcut ceva: a anunţat că renunţă la mai multe proiecte iniţiate de mine! Ok, acesta-i dreptul lui, să zicem, nu mă deranjează, n-am orgolii! E dreptul lui să-şi promoveze propriile proiecte, admiţând că ar avea aşa ceva!”, a mai scris Robu.

Fostul edil a susţinut că a lăsat, la Primăria Timişoara, cea mai bună situaţie financiară.

"Dar ce este inadmisibil în ce ne oferă dl Fritz este minciuna permanentă! Stimaţi timişoreni, repet cu toată răspunderea: moştenirea pe care a preluat-o dl Fritz -“moştenire” pregătită de mine pentru mine şi este elementar că nu era să-mi pregătesc ceva catastrofal, cum a întinat ce-am lăsat eu şi continuă să întineze şi după 3 luni dl Fritz!- este cea mai bună situaţie pe care Primăria Timişoara a avut-o în aceeaşi perioadă a anilor ca cea la care s-a făcut predarea-primirea! Numai că dl Fritz nu înţelege nimic din economie, finanţe, contabilitate, administraţie! Dl Fritz a studiat Ştiinţe Politice şi n-a condus niciodată nimic (pardon, a condus sigur bicicleta şi cred că şi maşina şi a dirijat corul gospel, lucruri, toate acestea, lăudabile, dar aici e vorba de altceva: de administrarea unui oraş greu, complex, important, cu ştacheta foarte sus -a se vedea şi locul 15 ocupat în recentul clasament comunicat de britanici!) Sunt convins că jurnaliştii râd în sinea lor la prostiile pe care le debitează şi la necunoaşterea pe care o etalează”, a adăugat Robu.