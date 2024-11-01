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Fritz: AUR primește misiunea să salveze PSD; primele voci explică de ce trebuie votat Guvernul Grindeanu

| 29 iun, 18:51

Președintele USR, Dominic Fritz, atrage atenția că AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD, fiind doar ''asigurarea de viață'' a social-democraților, și spune că apar primele voci care explică de ce trebuie votat Guvernul Grindeanu.

 

El consideră că AUR este ''creația sistemului'', ''fabricat să capteze și să controleze furia oamenilor împotriva PSD-ului''.
'' 'Interesul național' a chemat AUR înapoi în cazarmă. Apar primele voci să explice de ce trebuie votat Guvernul Grindeanu. Certuri, demisii, dezamăgire. (...) AUR nu a fost niciodată un partid antisistem. Este un partid la ordin. Acesta e momentul adevărului. AUR este creația sistemului, fabricat să capteze și să controleze furia oamenilor împotriva PSD-ului. Furia reală, îndreptățită, împotriva partidului care a domnit peste România și a furat-o sistematic de speranțe și prosperitate după Revoluție'', a scris Fritz pe Facebook.
Potrivit acestuia, AUR primește misiunea să salveze PSD.
''Cine a votat în Parlament împotriva eliminării pensiilor speciale? AUR! Cine a vrut să o dea jos pe Diana Buzoianu, care strica afacerile PSD? Tot AUR! Cine a semnat moțiunea împotriva reformelor alături de PSD? Exact. Acum, AUR primește misiunea să salveze chiar PSD-ul. Acum, AUR trebuie să-l facă pe Sorin Grindeanu premier. Sorin Grindeanu, care a dat OUG 13 și a scos în stradă sute de mii de oameni, inclusiv votanți AUR. AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD. AUR este doar asigurarea de viață a PSD'', a transmis președintele USR.
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a subliniat luni că formațiunea sa poate dialoga oricând, cu oricine din spectrul politic, inclusiv cu social-democratul Marian Neacșu, despre care spune că s-a dovedit a fi 'un partener echilibrat'.
'Oricând vorbim cu oricine, cu atât mai mult cu domnul Neacșu, care s-a dovedit un partener de dialog echilibrat, dar poziția partidului trebuie să țină cont de obiectivele politice ale partidului, nu de persoana cu care se discută. Repet, nu cred că avem în Parlament, astăzi, persoane atât de dificile cu care nu putem vorbi', a afirmat senatorul la Palatul Parlamentului.

 

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