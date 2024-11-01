Fritz: AUR voia ca Oana Țoiu să răspundă minciunilor, în loc să voteze împotriva Rusiei

El remarcă, luni, într-o postare pe Facebook, că este vorba despre a șasea moțiune inițiată împotriva unui ministru USR.

'Moțiunea AUR împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu, a fost respinsă. Avem săptămâna și moțiunea. Dar momentul în care au depus-o ne spune mai multe despre AUR. Moțiunea a fost programată exact în ziua în care, la Bruxelles, Oana Țoiu împreună cu miniștrii de Externe ai Uniunii Europene decid noi sancțiuni împotriva Rusiei. Europa decide să mai închidă din robinetele prin care Putin își plătește rachetele ce lovesc școlile, spitalele, bisericile și locuințele din Ucraina', transmite liderul USR.

Fritz subliniază că ministrul de Externe se află la Bruxelles, unde participă la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe.

'Iar cei de la AUR voiau ca Oana Țoiu să vină să răspundă la minciunile lor, în loc să voteze împotriva Rusiei. Nu le-a mers nici astăzi. Moțiunea AUR a picat. A șasea moțiune împotriva unui ministru USR. Oana Țoiu este la Bruxelles și votează pachetul de sancțiuni împotriva Rusiei', menționează președintele USR.

Senatul a respins, luni, moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

S-au înregistrat 44 voturi pentru, 59 contra și o abținere.

Ministrul Oana Țoiu nu a participat la dezbateri, fiind la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe.

Din partea MAE a fost prezentă Clara Volintiru, secretar de stat.