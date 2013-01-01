Fritz, despre cazul Carfil: Rusia lovește fix acolo unde România își construiește apărarea

'Țineți-vă bine: AUR 'condamnă ferm orice acțiune de sabotaj coordonată din Federația Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României'. Același AUR care, când o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, aștepta 'raportul de expertiză' ca să condamne agresorul. Raportul a venit. Condamnarea, nu. Pe scurt: incendiul din septembrie de la Carfil Brașov, filială Romarm, n-a fost un accident. SRI a confirmat ieri un sabotaj coordonat din Rusia. Doi dintre executanți au fost prinși în Germania, al treilea e căutat în Polonia. Rusia lovește fix acolo unde România își construiește apărarea', a scris Fritz pe Facebook.

Fritz a susținut că incidentul de la Carfil nu este unul izolat, menționând, în acest context, dronele care pătrund în spațiul aerian românesc.

'Drone în spațiul nostru aerian. Sabotaj în industria de apărare. Milioane de conturi false care repetă, în zeci de variante, 'Rusia nu e dușmanul meu' și care ne învrăjbesc unii împotriva altora. Iar tocmai autointitulații patrioți și suveraniști, îngrijorați cică de ingerințele străine, au tăcut mâlc ani de zile când era vorba de războiul hibrid al Rusiei împotriva României', a mai scris Fritz.

El a adăugat că, 'dacă AUR a aflat abia azi cine e agresorul, următorul pas e simplu, să nu mai ducă mai departe mesajele Kremlinului', dacă susține cu adevărat interesele României.

DIICOT și SRI au anunțat luni că au documentat activitatea infracțională a trei cetățeni străini (doi bieloruși și un ucrainean) rezidenți în state UE, membri ai unei rețele de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicați în explozia din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, filială a Romarm.

SRI, împreună cu DIICOT, Ministerul Apărării Naționale - Direcția Generală de Informații a Apărării și Ministerul Afacerilor Interne, continuă verificările privind operațiunile de sabotaj identificate pe teritoriul național.

AUR condamnă ferm intruziunea Federației Ruse împotriva obiectivelor strategice și solicită președintelui Nicușor Dan, CSAT și Guvernului Niculescu să explice cum a fost posibil un asemenea incident, dacă au existat breșe de securitate și ce măsuri au fost luate, a transmis, marți, formațiunea politică.