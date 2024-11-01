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Fritz: În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat

| 17 aug, 20:24

Președintele USR, primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a afirmat luni, după decizia Curții Constituționale pe Legea integrității, că ''în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat''.

 

''Dacă președintele va promulga Legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaților de a scăpa de mine îi face să acționeze disperat până într-acolo încât demolează bazele democrației. Un stat de drept care există doar atunci când PSD își dorește, nu mai este stat de drept. Art. 15 din Constituție - 'legea dispune numai pentru viitor' - a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa'', a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.
Potrivit acestuia, ''în fața Comisiei Europene, PSD va trebui să explice cum o lege-jalon de 770 de milioane de euro a fost transformată într-o armă împotriva unui primar ales de două ori''.
''În fața investitorilor, va fi mai greu de explicat de ce să creeze locuri de muncă la noi dacă tot statul e la cheremul unui singur partid corupt. Ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD 'curat, pro-european' cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit. Din păcate, au reușit să controleze instituții precum ANI, părți din justiție și din televiziuni și chiar Curtea Constituțională. Ce nu poate controla PSD sunt milioanele de români corecți care s-au săturat de prețuri crescute doar ca să li se umple lor cutiile de pantofi. Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni'', a punctat președintele USR.
El a reamintit că ''fapta'' lui a fost să semneze ''o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar, în a doua zi de primărie în 2020, pentru un PUZ elaborat în integralitate'' înainte să ajungă primar.
''Ca să vă dați seama de perversitatea cu care au acționat: după noua lege, actele normative, adică cele destinate tuturor, cum e un PUZ, nu mai pot fi încadrate la conflict de interese. Deci ANI, dacă ar analiza azi semnătura mea din 2020, n-ar mai putea nici cu cea mai răutăcioasă și abuzivă interpretare să constate un conflict de interese. O lege care elimină fapta în viitor dar inventează o nouă sancțiune pentru cei care presupus au comis-o în trecut: bine ați venit în dictatura PSD'', a susținut Fritz.
Curtea Constituțională a stabilit ca fiind constituțional un amendament introdus în Legea integrității la cererea PSD și AUR, prin care aleșii găsiți incompatibili sau în conflict de interese își pierd funcțiile.
Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituțională prevederea din lege care stipulează încetarea de drept a funcției/demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

 

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