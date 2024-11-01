Fritz (USR): Se pare că la DNA este un dosar pentru angajați ai Primăriei Municipiului Timișoara

Potrivit fostului edil, el nu are nicio calitate în acest dosar, dar acuzația pare a fi abuz în serviciu pentru obținerea unor foloase necuvenite în favoarea Municipalității, dar el susține că nimeni nu a luat bani.

'Acum vin și după echipa mea. Se pare că este în lucru un dosar penal la DNA pentru mai mulți oameni din Primăria Timișoara, pentru o dispută contabilă cu Colterm de acum cinci ani, îmbrăcată în cuvântul 'deturnare'. Doar că, la fel ca multe dosare politice care sunt la modă, nu a furat nimeni niciun ban. Acuzația pare să fie abuz în serviciu pentru obținerea unor foloase necuvenite 'în favoarea Municipiului Timișoara'. (Acolo au ajuns dosarele de corupție în România, că funcționarii sunt acuzați că au favorizat Municipiul pentru care lucrează!). Zic că 'pare', pentru că nu am nicio calitate în acest dosar și nu am primit nicio informare despre el. Dar cunosc speța și intuiesc despre ce este vorba', explică Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Dominic Fritz arată că în iarna 2021-2022, Guvernul a alocat bani pentru orașe cu sistem de termoficare, iar PMT a transferat 67 milioane către Colterm în cadrul legal, ca subvenții, nu ca un ajutor de stat ilegal. Dar, spune Fritz, DNA ar putea considera că banii ar fi trebuit alocați altfel, deși alte primării care au procedat asemănător nu au probleme.

'Pe scurt, în iarna foarte grea 2021/2022, Guvernul României a dat bani orașelor care au sisteme de termoficare, pentru a ușura plățile curente către companiile sau serviciile de termie. Așa și Primăria Timișoara a primit 67 milioane de la guvern și a virat acești bani mai departe la compania municipală Colterm, conform legii. Ban cu ban. Nu a luat nimeni nimic acasă. Guvernul nu putea să vireze banii direct companiei, pentru că ar fi fost un ajutor ilegal de stat. La fel și Primăria poate să dea bani legal doar în cadrul contractului nostru de delegare a serviciului de termoficare, avizat de Consiliul Concurenței. Ministerul de Finanțe ne-a dat atunci în scris că putem vira banii doar în contul de 'subvenții'. Colterm ar fi vrut să primească banii în plus ca un fel de 'transfer' suplimentar, în afara contractului existent. DNA pare acum să spună că trebuia să facem altfel, atunci. Sunt ferm convins că dacă am fi făcut-o altfel, acum am avea un dosar penal pentru obținerea unor foloase necuvenite în favoarea Colterm și ajutor ilegal de stat. Alte primării, care au făcut-o exact ca noi, nu au nicio problemă cu DNA', subliniază fostul primar USR al municipiului Timișoara.

Dominic Fritz afirmă că acest dosar, dacă există, este în același timp ridicol și revoltător, existând riscul ca anchetele să descurajeze funcționarii și să fragmenteze lupta anticorupție.

'Când DNA vine după funcționari care încearcă să-și facă treaba cu bună credință, în loc să investigheze corupția reală și averile obscene ale unor politicieni, duce în derizoriu toată lupta anticorupție. Mai mult, fix acesta este unul din motivele de ce România este blocată. Pentru că funcționarii mai bine lasă lucruri nerezolvate în loc să riște să vină cineva după cinci ani să le facă un dosar', punctează liderul USR.

Fostul edil spune că în mandatul său de primar Colterm a primit peste 1 miliard de lei subvenții din bugetul Timișoarei și a investit sute de milioane de lei în reabilitarea rețelei.

'Cu toate momentele dificile - neplata certificatelor din anul 2020, înainte să ajung primar, intrarea Colterm în insolvență și întreruperea serviciului pentru cinci zile în octombrie 2021 -, sunt mândru că am reușit să ținem termia din Timișoara nu doar într-o funcționare bună, ci am găsit și soluții reale de salvare pentru viitor. Nicio campanie mediatică sau juridică nu va putea șterge asta', încheie Dominic Fritz.