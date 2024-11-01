Fritz: Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion

'George Simion tocmai a anunțat că AUR vrea să se 'reconcilieze' cu PSD. Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion. Cum să crezi că AUR luptă împotriva sistemului, când se reconciliază cu constructorul sistemului? Când Simion dă mâna cu partidul pensiilor speciale, al sinecurilor, al Nordis-ului, al cutiilor de pantofi pline cu bani?', a scris Fritz, luni, pe Facebook.

El a precizat că USR rămâne consecvent și nu va vota 'un guvern antireformă', 'un guvern al extracției banilor românilor în buzunare personale', 'un guvern al incompetenților dovediți' și nici 'un guvern al trădării visurilor românilor care-și doresc un stat care livrează pentru ei'.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat că va avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion, punctând că este 'un om al dialogului' și înțelege responsabilitatea de a pune capăt 'haosului politic'.

'Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României', a scris Veștea, luni, pe Facebook.

Președintele AUR, George Simion, a declarat luni că Guvernul Veștea nu va avea voturile partidului său la învestirea din plenul reunit și a adăugat că îl așteaptă pe premierul desemnat la sediul AUR, până la ora 20:00, menționând că cei din AUR sunt dispuși să contribuie la un efort de consens, de reconciliere.