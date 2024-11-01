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Marian Neacșu (PSD): Trebuie să avem un guvern cu susținere parlamentară reală

| 22 iun, 20:13

Ministrul desemnat al Internelor, Marian Neacșu, consideră că în acest moment este important ca țara să aibă un guvern funcțional și a adăugat că respectă decizia premierului desemnat, Adrian Veștea, de a se consulta cu liderii AUR, partid despre care el nu a susținut niciodată că este antioccidental sau extremist.

 

Întrebat la finalul audierilor din comisia de specialitate despre negocierile dintre Adrian Veștea și AUR, Neacșu a răspuns: 'Dacă domnul prim-ministru desemnat Veștea a decis să meargă să discute cu colegii de la AUR, este decizia domniei sale și o respect. Și, dacă vreți cu titlu personal, cred că este și corect. Pentru că domnul Veștea (...) a discutat și cu grupul UPR și cu PACE, a discutat și cu toți ceilalți, ăsta era singurul cu care nu discutam. Bănuiesc că voturile respective se discută determinat de niște condiționalități'.
El a menționat că nu se va discuta despre preluarea AUR în cadrul guvernamental, fiind deja o procedură de audieri în Parlament.
Întrebat dacă AUR a devenit partid 'frecventabil', Marian Neacșu a amintit că este partidul alături de care PSD a semnat și a votat o moțiune de cenzură.
Chestionat dacă exclude ca postul de președinte al Senatului să fie dat AUR, el a răspuns că 'în politică nimic nu este exclus'.
'Eu cred că, în primul rând, trebuie să avem un guvern. În al doilea rând, trebuie să avem un guvern care să aibă o susținere parlamentară reală, pentru că altcumva nu va putea funcționa', a punctat social-democratul.
Întrebat când a încetat AUR să fie un partid extremist, Neacșu a spus: 'M-ați auzit vreodată folosind vreo astfel de expresie? (...) Și acum de ce este nefrecventabil? (AUR - n.r.) (...) Eu cred că noi, românii, suntem cu toții proeuropeni și prooccidentali, cel puțin asta spun statisticile'.
'Eu apreciez că nu este nici un partid mai disciplinat decât PSD-ul. (...) Cel mai important lucru în momentul ăsta este ca țara să aibă un guvern funcțional. Suntem de două luni de zile în afara unei funcționalități guvernamentale. Dacă ea se va menține, evident că vom rata toate țintele. (...) Mi se pare corect și logic ca premierul desemnat să discute cu toate partidele parlamentare', a adăugat Neacșu.
Potrivit acestuia, 's-au schimbat foarte multe lucruri' de la afirmația liderului PSD, Sorin Grindeanu, de a nu face un guvern cu AUR.
'Dacă vreți o părere personală, eu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri de la acel moment, de la acele momente, pentru că scopul fundamental este constituirea unui guvern în orice formă putem să realizăm asta. Nu orice condiții. (...) AUR nu va fi la guvernare', a subliniat Neacșu.

 

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