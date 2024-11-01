Siegfried Mureșan: România nu are nevoie de un Guvern care își începe mandatul negociind cu prietenii Rusiei

'În numele 'responsabilității' se caută acum sprijinul AUR. Responsabilitatea înseamnă să construiești majorități proeuropene, nu să cauți sprijin la cei care au contestat constant direcția europeană a României. Responsabilitatea înseamnă un Guvern format din cei care vor să ducă România înainte, nu din cei care vor să o țină pe loc. România nu are nevoie de un Guvern care își începe mandatul negociind cu prietenii Rusiei', a scris Mureșan pe Facebook.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat că luni seară va avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion, la invitația acestuia din urmă, punctând că este 'un om al dialogului' și înțelege responsabilitatea de a pune capăt 'haosului politic'.

'Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României', a scris Veștea, luni, pe Facebook.

Președintele AUR, George Simion, declarase anterior că Guvernul Veștea nu va avea voturile partidului său la învestirea din plenul reunit și a adăugat că îl așteaptă pe premierul desemnat la sediul AUR, până la ora 20:00, menționând că cei din AUR sunt dispuși să contribuie la un efort de consens, de reconciliere.

Simion a afirmat într-o conferință de presă că, ''dacă va exista un vot' pentru această guvernare în seara de luni, parlamentarii AUR vor ieși din sală.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca plenul comun în care se va da votul pentru învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea să aibă loc luni, începând cu ora 21:30.