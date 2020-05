Gabriela Firea anunță achiziționarea unui tomograf nou la Spitalul Victor Babeș

"Test Covid in cateva minute! Fara iradiere! Fara durere. Pe loc. Am inaugurat astazi, la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, un computer tomograf de ultima generatie, dotat cu modul de inteligenţă artificială, capabil să depisteze cazurile de infectare cu noul coronavirus in doar cateva minute.

La nivel mondial, pentru detectarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2, metodei de testare tip RT-PCR i-a fost adaugată și metoda utilizării Computerului Tomograf.

De aceea am decis sa achizitionam pentru spitalul dr. Victor Babes acest aparat de ultima generatie, valoarea investitiei Primariei Capitalei, prin ASSMB, fiind de 1 milion de euro.

Directorul Medical al ASSMB, Turkes Ablachim, a explicat ca, dacă unui medic radiolog îi trebuie mai mult de 15 minute pentru a realiza o tomografie computerizată la plămâni, Ansamblul Mobil CT o face în 30 de secunde, ceea ce inseamna ca aparatul este astfel capabil să realizeze câteva sute de teste pe zi.

Directorul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, dr. Emilian Imbri: ‘Acest aparat reprezinta pentru noi un triaj, el fiind amplasat in curtea spitalului, intr-un container special. Astfel, bolnavul nu mai ajunge in Camera de garda si este diagnosticat inca de la intrare. Referitor la cei tratati in aceasta unitate medicala, pana in prezent, la Spitalul Victor Babes au fost vindecati de infectia cu noul coronavirus 980 de pacienti!

Dr. Simin Florescu, director medical al Spitalului ‘dr. Victor Babes’: “Ansamblul Mobil Computer Tomograf (CT) detectează existența unor leziuni pulmonare specifice COVID-19, evaluează riscul de predicție a pneumoniei și măsoară leziunile. Este important de mentionat ca dupa fiecare pacient scanat, aparatul realizeaza o dezinfectie, utilizand lampi ultraviolete”.

· Scanner-ul Ansamblului Mobil Computer Tomograf este astfel proiectat încât nu numai că operațiunea durează, în total, circa un minut, dar și cantitatea de radiație la care este expus pacientul este redusă cu aproximativ 70%;

· Acest computer tomograf de ultimă generație poate fi utilizat și pentru alte tipuri de examinări CT, diferite de cele pulmonare;

· În mod normal, instalarea și punerea în funcțiune a unui aparat CT, într-un spital, poate dura circa un an, în timp ce acest Ansamblu Mobil CT, se instalează în numai 10 zile.

Referitor la programul derulat de Primaria Capitalei, “Testăm pentru București!” - de depistare a infecției cu noul coronavirus, Directorul General al ASSMB, Vasile Apostol, a declarat ca mai sunt 900 de locuri libere. Pana acum s-au inscris 10.100 de persoane. Totodata, numarul clinicilor si laboratoarelor afiliate la program crescut, in prezent fiind 12 unitati medicale de stat si private cu 39 de puncte de recoltare", scrie Firea pe Facebook.