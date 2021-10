Gabriela Firea: Cîţu recurge la şantaj şi condiţionează măsura plafonării preţurilor la energie

Firea scrie, într-o postare pe Facebook, că ”minciuna privind plafonarea propusā de guvern şi cinismul şi tupeul lor frizează penalul”.

”Premierul demis prin moţiune de cenzură recurge la şantaj şi condiţionează măsura plafonării preţurilor la energie pentru populaţie şi firmele afectate de valul de scumpiri din energie, de votul prin care ar fi reinstalat în fruntea Guvernului. În realitate, guvernul nu vrea plafonarea preţurilor, deşi este imperios necesară! Dacă ar fi vrut, putea să rezolve uşor, printr-o hotărâre de guvern dată în temeiul prevederilor din legea Concurenţei”, spune Gabriela Firea.

Senatorul PSD arată că, încă de dinainte de moţiune, Florin Cîtu a încercat să blocheze Legea Plafonării, depusă de PSD în Parlament, şi, seşi iniţiatorii au cerut procedură de urgenţă, Guvernul trage de timp şi nu vrea să emită punctul de vedere cerut, mai devreme de 24 octombrie, potrivit News.ro.

”Acum, după ce au fost demişi de Parlament, după ce au creat dezastrul social în care aproape toată populaţia a devenit vulnerabilă, cei care au făcut dezastrul anunţă că vor să revină la plafonarea făcută de PSD prin OUG 114, pe care au înfierat-o când erau în opoziţie şi pe care au anulat-o în beneficiul marilor corporaţii din sectorul energetic. Nu doar că au eliminat plafonul, dar le-au şters şi taxa de 2% din care trebuia asigurată protecţia consumatorilor vulnerabili. Dacă cei “de dreapta” nu ar fi servit interesele marilor companii din Energie, prin anularea prevederilor OUG 114, nu am fi fost nevoiţi să trecem prin această nebunie a preţurilor la energie – o nebunie care nu mai ştim cum se va termina. Nu am fi avut actualele majorări uriaşe de tarife. Nu am fi avut această inflaţie uriaşă. Nu ar fi sărăcit atâţia români. Nu s-ar fi ajuns ca la 30 de ani de la Revoluţie să avem sute de mii de oameni în frig şi întuneric, aşa cum se întâmpla pe vremea comunismului”, mai afirmă Firea.

Senatorul PSD menţionează că, ”atunci când Ceauşescu închidea curentul şi căldura, se vedea măcar lumina flăcărilor de la aragaz”. ”Acum nici măcar asta nu-şi mai permit românii!”, mai afirmă Gabriela Firea.