Gabriela Firea, discuţie cu reprezentanţii tinerilor din România: Am anunţat deja o majorare a numărului de locuri în tabere

Gabriela Firea anunţă, duminică, pe pagina sa de Facebook, că lunar are întâlniri cu reprezentanţii tinerilor din România.

”Am vrut neapărat să discutăm subiectul taberelor, mai ales că în curând şi studenţii intră în vacanţă. Avem în dezbatere publică proiectul pentru acest an şi am anunţat deja o majorare a numărului de locuri, de la 2.300 până la 3.500, mai mult decât anul trecut. Mi-aş fi dorit resurse şi pentru majorarea sumei pentru mesele zilnice din tabere care acum este 52 de lei/zi pentru fiecare student. Un pacient dintr-un spital sau un copil dintr-un centru de plasament mănâncă zilnic trei mese cu 22 lei, sumele fiind dublate în acest an de Guvern. Creştem şi numărul de serii, de la 4 la 6, o dată cu majorarea numărului de locuri”, a anunţat Firea.

Gabriela Firea a subliniat că reprezentaţii ministerului pe care îl conduce vor verifica toate firmele care câştigă contracte pentru taberele studenţeşti şi care trebuie să ofere exact ce au promis.

”Nu vreau ca studenţii care merg în tabere să mai fie cazaţi în condiţii proaste”, scrie Gabriela Firea.

Ministrul mai precizează că şi în vacanţa de iarnă ar putea fi organizate tabere pentru tineri şi cp se lucrează la deblocarea Legii Tineretului.

”Împreună cu studenţii ne organizăm ca în vacanţa de iarnă să existe tabere! Am stabilit formarea unui grup de lucru pentru a lucra la metodologie. De asemenea, formăm un grup de lucru cu federaţiile şi reprezentaţii ministerului pentru a debloca Legea Tineretului. Mi-aş dori un buget mai generos, din care să fi putut direcţiona mai mult către proiectele destinate tinerilor, dar economia ţării nu şi-a revenit după pandemie, criza facturilor la energie şi gaze. În plus, resimţim în fiecare zi consecinţele războiului de la graniţă. Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse este nou şi doar actele pentru funcţionarea instituţiei am reuşit să le punem la punct abia în luna martie. Cu muncă titanică, fără personal suficient şi fără salarii aproape trei luni. Am anunţat deja două proiecte pentru studenţi şi tinere familii care vor fi aprobate în foarte scurt timp. Guvernul din care fac parte chiar îşi doreşte să facă lucruri pentru tineri”, mai scrie Firea.

Gabriela Firea a anunţat şi că va propune revenirea gratuităţilor la trasportul cu trenul, pentru studenţi.

”Voi propune chiar să îndreptăm nedreptatea din ultimii doi ani când s-a renunţat la biletele gratuite la transportul cu trenul. Nu a fost nici un fel de pomană, iar tinerii ştiu bine cât de utilă a fost măsura. Nu am auzit reacţii, iar măsura nedreaptă a fost acceptată fără cuvinte multe. Toate discuţiile pe care le am cu tinerii au un singur scop: anul viitor să avem la minister un buget care să ne mulţumească pe toţi. Voi lupta să fie fonduri suficiente. La întâlnirea de astăzi au participat tinerii din conducerea Uniunii Studenţilor din România, Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România şi colegii mei din minister”, a mai scris Gabriela Firea.