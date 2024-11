Geoană: Aeroportul Galaţi-Brăila ar fi o şansă nu doar pentru cele două judeţe, ci şi pentru toată ţara

"Este o zonă de mare interes strategic şi o şansă nu doar pentru Galaţi şi pentru Brăila, ci pentru toată ţara, pentru că flancul estic al NATO trece de la Carei până la Negru Vodă, toată zona aceasta de est a României trebuie şi poate să primească o a doua şansă să se dezvolte. Cred că în această zonă va fi suficient de multă masă de bussines, de călători de mărfuri, de cargo, de reconstrucţie a Ucrainei, de trafic pe Dunăre renăscut prin dragarea Dunării, încât să avem aici, efectiv, din nou, multă, multă, multă activitate economică, multe locuri de muncă. Cei care au plecat din Galaţi şi din Brăila, cei din Diasporă să aibă unde să vină acasă, nu doar propaganda candidaţilor din alegeri, ci efectiv locuri de muncă, şcoli mai bune, spitale mai bune, infrastructură mai bună", a afirmat Geoană.

El a dezvăluit că, în perioada în care era în funcţia de la NATO, europarlamentarul PSD Galaţi Dan Nica l-a vizitat în mod repetat şi l-a rugat să îşi folosească "bruma de influenţă", pentru a vedea care sunt cauzele pentru care aeroportul nu este aprobat de Ministerul Apărării (MApN) şi dacă există probleme de natură strategică şi militară.

"Spun aici - nu cred că îi creez vreo dificultate europarlamentarului Dan Nica - când eram la NATO, a venit de multe ori la mine rugându-mă să îmi folosesc bruma de influenţă pe care o aveam acolo pentru a vedea care sunt cauzele pentru care aeroportul din Galaţi nu este aprobat de Ministerul Apărării din România şi dacă există probleme de natură strategică şi militară legat de Smârdan şi legat de locaţia fizică a acestui aeroport de care această zonă are mare nevoie. Apropo, va fi un aeroport comun pentru Galaţi şi Brăila, un prim proiect care să deservească ambele zone, plus Republica Moldova şi Ucraina. Cei de la MApN au înţeles că la Smârdan e o zonă militară specială, se poate crea o zonă în care lucrurile militare să fie separate de ceea ce înseamnă trafic civil. Vreau să vă spun că, din punct de vedere strategic, am vorbit şi cu doamna Vălean, comisarul pentru Transporturi, ştiţi bine că Uniunea Europeană nu mai încurajează construcţia de aeroporturi la distanţe foarte mici, pe motive de luptă împotriva schimbărilor climatice, dar argumentul strategic pentru un aeroport la Galaţi stă în picioare. Şi vreau să fac un apel către toate forţele politice din Galaţi şi din parlamentul viitor - că avem alegeri peste două săptămâni şi pentru Parlament - să punem umărul împreună şi să putem să dăm acestei zone şi un aeroport internaţional care să permită să facem lucrurile aşa cum se cuvine", a spus Mircea Geoană.

De asemenea, el a afirmat că proiectul aeroportului internaţional Galaţi - Brăila este viabil şi astăzi, chiar şi fără reconstrucţia Ucrainei, şi că va face lobby pentru ca Uniunea Europeană să finanţeze acest proiect.

"Dacă se adaugă dimensiunea de reconstrucţie a Ucrainei şi traseul european al Republicii Moldova, el va deveni un aeroport regional important. Ceea ce am reuşit să fac la NATO, la solicitarea unui lider politic de aici, din Galaţi, a fost să descurc puţin relaţia cu privire la locaţia aeroportului, nu cu raţiunea economică a aeroportului, raţiunea economică a aeroportului există, este un aeroport viabil. Dan Nica a venit la mine în mod repetat şi a fost foarte insistent şi persuasiv în a folosi influenţa pe care am avut-o în perioada când eram la NATO. Am avut de rezolvat două probleme: eu să fiu sigur că partea militară, Smârdanul şi tot ce înseamnă operaţiunile militare din zonă nu afectează - şi MApN are un drept de veto cu privire la amplasarea unui astfel de aeroport, iar cu doamna Vălean - îi mulţumesc foarte mult şi pe această cale - împreună vom face, eu ca preşedinte al Românei sau în orice altă poziţie, o să facem lobby ca Uniunea Europeană să îl finanţeze, pentru că Uniunea Europeană nu mai finanţează aeroporturi care nu sunt la distanţă. Acest aeroport este strategic, putem să avem un argument să îl finanţăm şi cu bani europeni. El trebuie făcut oricum, dar dacă reuşim să aducem Ucraina şi Republica Moldova alături de noi, va deveni un aeroport regional de prim rang, dacă nu, va fi un aeroport regional românesc, dacă nu va fi un aeroport regional multinaţional", a mai afirmat Mircea Geoană.

Candidatul independent pentru funcţia de preşedinte al ţării s-a aflat, vineri, într-o vizită în judeţul Galaţi şi a susţinut o conferinţă de presă la Universitatea Internaţională Danubius.