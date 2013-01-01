Geoană: Competiția sistemică pentru dominația globală - una a ideilor; vocea României ar trebui să fie mai puternică

Geoană participă în calitate de gazdă principală la cea a 14-a ediție a Aspen - GMF Bucharest Forum, eveniment organizat de Institutul Aspen România, în parteneriat cu The German Marshall Fund of the United States și Aspen Institute România - Biroul Chișinău, sub Înaltul Patronaj al președintelui României.

'Politica externă și ce se întâmplă la nivel național trebuie să țină cont de tehnologie, dar tehnologia nu este ceva exotic pe care trebuie să-l cuantifici în valoarea PIB-ului. E ceva ce trebuie să țină de noi la nivel intrinsec, pentru că altfel vei fi lăsat în urmă. Din păcate, Europa este într-o situație destul de precară atunci când vine vorba de tehnologii avansate și trebuie să ne ocupăm de această problemă împreună, ca europeni. Am pledat nu doar pentru a nu mai gândi și acționa fragmentat, ci și pentru a gândi nu doar dintr-o perspectivă unică și regională sau națională. Occidentul nu mai e ce era acum 75 de ani sau 30 de ani sau acum 500 de ani, când China a hotărât să iasă și să se separe de afacerile globale. Tocmai de aceea, aici, în București, ascultăm cu modestie și cu interes nu doar vocea partenerilor noștri și aliaților noștri normali și naturali din NATO, e ceva în ADN-ul nostru, e ceva ce România s-a angajat să respecte neclintit. Noi am păstrat aceste valori, dar trebuie să ascultăm și ce ne spun prietenii noștri din Ucraina, Moldova, Caucaz, Orientul Mijlociu, Balcanii de Vest', a afirmat Mircea Geoană, potrivit traducerii asigurate de organizatori.

În acest context, el a reliefat rolul forumului de la București ca o platformă în vederea găsirii unor soluții comune în plan regional.

'Sunt încă multe de făcut, aici, în jurul României și forumul nostru este o platformă, pentru că încercăm să ascultăm și să vedem cum putem construi împreună un viitor. Cred că România are un rol multiregional și sunt convins că și conducerea actuală a țării noastre, dar și conducerea vecinilor noștri vor ține cont de acest lucru. Și partea cea mai frumoasă de care se ocupă Institutul Aspen și familia noastră Aspen este următorul lucru: trebuie să ne asigurăm că tânăra noastră generație de lideri din sectorul privat, public, societatea civilă și din întreaga țară, dar și din alte țări, se reunesc și dobândesc o voce și au un cuvânt de spus în acest tip de deliberări', a subliniat Geoană.

Competiția sistemică pentru dominația globală, de natură socială, economică și nu numai, este, de fapt, o competiție a ideilor, a adăugat președintele Institutului Aspen România.

'O competiție legată de cum putem să organizăm noua societate și cum ne putem pregăti pentru noile tehnologii, cum putem să facem față tragediilor, precum războiul din Ucraina, sau cum să facem față realinierii ordinii globale, cum putem face față șocurilor și schimbărilor. Așa că sunt mândru și privilegiat că vă am alături aici, în București, unde dăm naștere ideilor, unde imaginăm viitorul și unde gândim la crearea unui viitor mai bun pentru noi toți. Este, poate, și momentul în care să ne asumăm un rol al României în Europa și în lume, pentru că vocea României ar trebui să fie mai puternică, mai ambițioasă, mai profesionistă', a susținut Geoană.