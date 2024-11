Geoană: Miza acestor alegeri e uriaşă; nu cumva e momentul să încercăm ceva diferit?

"Atunci când am venit în România de la NATO, spunând 'haide să pun încă o dată umărul la viitorul ţării mele, cum am făcut toată viaţa', pot să vă spun că mă aşteptam să fie greu, dar n-am crezut că o să fie atât de multă spaimă, frică şi aproape o campanie furibundă de discreditare împotriva mea şi a efortului nostru de a câştiga aceste alegeri. De peste tot atacuri, de peste tot minciuni. Şi dacă este ceva care cred că trebuie să ne facă într-un fel mai puternici şi mai îndârjiţi să mergem mai departe este că le este teamă de noi că schimbăm lucrurile în România, le deranjăm interesele. Le e teamă de oameni ca noi, pentru că noi nu avem interese ascunse şi încercăm efectiv să facem lucruri cât mai bune pentru ţara noastră", a spus Mircea Geoană în cadrul unei întâlniri cu simpatizaţi din Alba Iulia.

Geoană a adăugat că miza acestor alegeri, la 35 de ani de la primele alegeri de după 1989, este "uriaşă".

"Am încercat toate modelele de preşedinţi. Cei mai vârstnici, ne aducem aminte de primele alegeri, cu Iliescu, cu Raţiu, cu Câmpeanu (...). De fiecare dată, într-un fel, am ales răul cel mai mic. Şi ceea ce încercăm să facem la aceste alegeri printr-o candidatură independentă, autentică, la preşedinţia României este să schimbăm într-un fel modul în care am funcţionat aceşti 35 de ani din spate. Dacă încerci cu unul şi nu merge, încerci cu al doilea şi nu merge, încerci cu al treilea şi nu merge, încerci şi cu ăsta de acum şi nu merge, te întrebi: 'nu cumva e momentul să încercăm ceva diferit?'. Şi acest ceva diferit reprezintă angajamentul meu pentru România şi dorinţa mea de a lucra cu toate partidele din România, mai puţin cele care sunt evident extremiste şi pro-Moscova, pentru că acolo nu avem ce să discutăm", a spus Mircea Geoană.

El a afirmat că, după câştigarea alegerilor, va discuta cu cei care vor să facă guvernul viitor, menţionând trei condiţii.

"Unu, votul poporului. Nu poţi să pui pe cineva dacă nu are voturi la parlamentare. Trebuie să respecţi voinţa electoratului. Doi, competenţe. Nu sunt dispus să numesc pe cineva într-un guvern al României care nu are un minim de pregătire pentru a face lucrurile pentru care sunt chemaţi să le facă. Situaţia este prea gravă, miza prea mare şi riscurile mult prea severe ca să putem să mai punem pe oricare de la un partid fără să aibă o minimă calificare. Vreau un ministru de finanţe solid (...), vreau să avem o echipă guvernamentală cât mai bună cu putinţă din actualele partide. Şi a treia condiţie, pe lângă votul popular şi competenţe pentru a face treaba, este şi o anumită compatibilitate negociată între angajamentul meu pentru români şi programul dânşilor de guvernare", a precizat Mircea Geoană.

Însoţit de fiica sa, Ana, Mircea Geoană s-a întâlnit vineri cu simpatizanţi din Câmpeni şi Alba Iulia.