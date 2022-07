George Simion: Peste 2 milioane de români au semnat pentru demiterea lui Klaus Iohannis

"La acest final de sesiune este momentul să facem un bilanţ. Din fericire pentru societatea românească şi românii s-au trezit şi au vorbit şi aveţi în faţa dumneavoastră 2 milioane şi mai bine de semnături - s-au totalizat până la 4 dimineaţa la sediul AUR. Românii nu-l mai vor pe Klaus Iohannis în funcţia de preşedinte. Această campanie de demitere a preşedintelui Klaus Iohannis s-a bucurat de o largă susţinere pe străzile localităţilor din ţară. Din păcate, avem o majoritate ticăloasă aici, în Parlament, care refuză să iniţieze şi să ducă la bun sfârşit voinţa românilor de a-i curma mandatul lui Klaus Iohannis. Avem 2 milioane de semnături strânse în toate judeţele ţării şi strânse şi de către românii din diaspora", a declarat Simion, la Parlament, care a fost însoţit de parlamentarii formaţiunii şi de simpatizanţi şi care au prezentat presei cutiile cu semnături.

Potrivit acestuia, "voinţa românilor din toate localităţile trebuie să se aplice, dar, din păcate, la fel cum s-a aplicat referendumul cu 300 de parlamentari şi alte exerciţii de democraţie şi civice, propunerea AUR către grupurile USR şi PSD, aflate atunci în opoziţie, nu a fost încununată de succes".

"Am reiterat către USR invitaţia de a depune împreună o moţiune de cenzură şi de a semna procedurile pentru iniţierea demiterii lui Klaus Iohannis, USR a refuzat. Suntem singurul partid de opoziţie şi datorită acestui lucru am mers către popor şi am strâns semnăturile pe care le vom duce în plenul reunit al celor două Camere. Din păcate, nici formaţiunea domnului Orban nu a dorit să se alăture acestui demers", a adăugat Simion, care a anunţat că parlamentarii AUR nu vor intra în vacanţă.

Pe de altă parte, deputatul Dan Tanasă a punctat "situaţia absolut inacceptabilă de zilele trecute".

"Un înalt oficial ungar a anunţat că Ungaria a reuşit în Transilvania să instituie un sistem de învăţământ complet, de la grădiniţă până la facultate, de parcă România nu ar fi asigurat această chestiune pentru cetăţenii români de etnie maghiară. Iată că Ungaria se comportă ca un stat co-suveran în Transilvania, în timp ce învăţământul romanesc de la an la an se scufundă şi trăim într-o realitate extrem de neagră. Iată că Ungaria construieşte în Transilvania şi se comportă ca un stat co-suveran, cu largul concurs al partidelor de la Bucureşti, cu largul concurs al PSD şi PNL. Considerăm că situaţia este inacceptabilă. Ungaria nu este stat co-suveran în Transilvania, iar modul în care se comportă Ungaria este complet inacceptabil", a susţinut deputatul AUR.