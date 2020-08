Google Maps şi-a schimbat grafica

Actualizarea ce ofera o privire comprehensibila asupra detaliilor naturale este disponibila in toate cele 220 de tari si teritorii acoperite de Google Maps. Aceasta inseamna o acoperire de peste 100 de milioane de kilometri patrati de teren. Noua grafica a Google Maps va fi vizibila pentru orice zona - de la cele metropolitane la cele mai mici sate.

Cum functioneaza aceasta tehnica de colorare a hartii? In primul rand, computerul analizeaza si identifica caracteristicile cadrului natural din imaginile din satelit, evidentiind in mod special zonele aride, inghetate, impadurite sau montane. Apoi, fiecarei parti identificate i se atribuie o culoare, de o anumita intensitate. De exemplu, o zona dens impadurita va fi clasificata cu verde inchis, in timp ce o regiune cu arbusti va fi colorata intr-un ton de verde mai deschis, potrivit ziare.com.

Noua grafica nu ofera doar o reprezentare mai buna a detaliilor naturale si o imagine mai clara asupra peisajului, ci si informatii pentru a te orienta mai bine si sigur. In curand, Google Maps va oferi informatii detaliate la nivelul strazii, care arata forma si latimea ei la scara. Utilizatorii vor putea vedea exact unde sunt trotuarele, trecerile si refugiile de pietoni.

