Gorghiu: Ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar al candidatului Călin Georgescu

”Ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar, al candidatului Călin Georgescu, trimis în instanţă. Este mai mult decât un episod din războiul informaţional global. Este un test de rezilienţă democratică. Prea puţine voci publice care să vrea să îşi asume comunicarea pe acest subiect, prea puţin lideri politici care să înţeleagă cât de gravă a fost situaţia”, afirmă deputatul PNL Alina Gorghiu, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu.

Liberala spune că îl felicită pe preşedintele Nicuşor Dan ”pentru că a avut curajul să spună deschis ceea ce mulţi au evitat: am fost ţinta unui atac la securitatea naţională”.

”Instituţiile statului – unele vizibile, altele mai puţin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc şi orientat direct spre destabilizarea societăţii şi influenţarea alegerilor. Este, de fapt, un caz-şcoală. Un exemplu de coordonare şi reacţie instituţională din care multe state europene vor avea de învăţat”, subliniază Gorghiu.

Ea menţionat că ”Republica Moldova trăieşte acum pericolul unor alegeri viciate de influenţe externe”. ”România trebuie să înţeleagă lecţia: glonţul ne-a trecut pe lângă ureche, dar pericolul nu a dispărut. Avem nevoie de vigilenţă, unitate şi responsabilitate. Democraţia nu se apără singură”, declară Gorghiu.