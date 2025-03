Grindeanu ar fi de acord să existe un avion al statului român, dar care să nu fie doar la dispoziţia preşedintelui ţării

”Eu nu aş fi de acord cu un avion prezidenţial, dar aş fi de acord cu un avion al statului român. Nu cred că un avion care să fie doar la dispoziţia preşedintelui ne permitem şi să stea în rest. Nu cred că există ţară în Uniunea Europeană să nu aibă un avion oficial al statului, care să fie folosit de prim-ministru, în chestiuni oficiale care nu ţin neapărat de Guvern sau de preşedinţie. Eu cred că da, asta ar fi o abordare corectă. Nu exclusiv la preşedinţie. Asta e o treabă cu care n-aş fi de acord. Dar şi când a fost prima oară acest scandal, a apărut prima oară cu costurile fostului preşedinte, am spus acelaşi lucru”, a afirmat Sorin Grindeanu răspunzând unor întrebări în cadrul unei conferinţe de presă susţinute joi.

El a criticat ceea ce a numit ”populisme ieftine” de care dau dovadă unii politicieni.

”Eu cred că populisme ieftine, cum văd că încearcă unii, că se duc şi se filmează cum se duc şi stau la economic, dar după aia imediat se mută la business, ăstea sunt populisme de doi lei. Dacă dăm la o parte aceste chestiuni, eu cred că oficial statul român, statul român, ar putea să aibă aşa ceva. Dar e părerea mea, nu înseamnă că decizia e la mine din acest punct de vedere. Atâta timp când suntem într-o zonă populistă (...) nu vom putea să facem lucrurile astea. Şi eu sper că, după alegeri, mai e un pic, avem un an de când tot avem alegeri, dar eu sper că după alegerile din mai să putem să intrăm într-o zonă de acest tip. Este dorinţa mea asumată, normală, cât se poate de europeană. Nu cred că există o abordare mai corectă. Dar repet, nu doar într-un loc. Nu Administraţia Prezidenţială să aibă un avion. Nu, nu cred că e corect”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă vizitele externe ale fostului preşedinte Klaus Iohannis au adus beneficii în ceea ce priveşte zona economică cu care Ministerul Transporturilor interferează în activitatea sa, Sorin Grindeanu a răspuns că el nu a fost în nicio vizită oficială alături de Klaus Iohannis, în calitatea sa de ministru al Transporturilor.

”În trei ani şi câteva luni eu n-am fost în nicio vizită oficială cu preşedintele Ioannis. Să vă dau un exemplu. Am fost la vreo două sau trei săptămâni după ce domnia s-a fost în Emirate (Emiratele Arabe Unite – n.r.). A fost un traseu în zona respectivă şi fuseseră începute nişte discuţii de către dânsul, de către echipă şi noi am venit după vreo două-trei săptămâni şi nu am avut niciun fel de legătură. E singura dată când, să spunem, aproape ne-am intersectat. Dar în rest, nu”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.