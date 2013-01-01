Grindeanu, despre pensiile magistraților: Eu și PSD dorim să încercăm să deblocăm lucrurile

'Eu nu vreau să transformăm totul într-o luptă pe orgolii. Eu și PSD ne dorim să încercăm să deblocăm lucrurile. Eu și PSD ne dorim, în primul rând, să avem o nouă lege. E nedrept ceea ce e acum. E nedrept față de români să existe această lege în forma actuală. Și ne dorim să avem o nouă lege. Ne dorim să ne înscriem în termenul de 28 noiembrie cu o nouă lege, care înseamnă inclusiv promulgare, astfel încât să nu pierdem bani europeni. Și ne dorim ca toate aceste lucruri să poată fi făcute în perioada următoare. În aceste zile noi stăm. Nu facem nimic. Așteptăm, fie că vorbim de Guvern, fie că vorbim de coaliția de guvernare, motivarea de la CCR. Propunerea noastră e următoarea - haideți în aceste zile în care se așteaptă motivarea de la CCR să nu stăm, să lucrăm. Să vină prin acest grup de lucru propus de noi, căruia îi dăm o zi, două, trei, să vină cu o formă de proiect de lege, să-l propună coaliției. Coaliția poate să-l accepte sau nu într-o decizie politică', a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

El a adăugat că nu trebuie negociată vârsta de pensionare pentru magistrați, aceasta trebuie să rămână 65 de ani, iar pensia să nu fie cât salariul.

'Nu am discutat vineri decât un singur lucru, când am avut întâlnirea, ca președinte al Camerei Deputaților, cu președinta Înaltei Curți, cu președinta CSM și cu procurorul general. Am întrebat, discuția a fost foarte scurtă, 10 minute, dacă există disponibilitate de a reveni la dialog cu Guvernul, cu coaliția, astfel încât anumite lucruri să poată fi gestionate mai rapid, să putem să ne înscriem în lucrurile amintite de noi. Există dispoziție sau disponibilitate la dialog. Am transmis că voi transmite mai departe acest lucru coaliției și astăzi o să fac acest lucru la ședința de la ora 14:00. Coaliția va decide dacă dorește să meargă pe forma respinsă, e adevărat, pe formă, nu pe fond, sau dacă dorește o nouă abordare. Asta este ceea ce va hotărî coaliția la ora 14:00. (...) Am transmis aceste lucruri premierului, a rămas că azi la 14:00, în ședința coaliției, vom lua o decizie', a menționat acesta.