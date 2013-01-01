Homepage » Actual

Grindeanu, despre pensiile magistraților: Eu și PSD dorim să încercăm să deblocăm lucrurile

| 28 oct, 18:48

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că își dorește ca în ședința coaliției să se deblocheze lucrurile cu privire la proiectul privind pensiile magistraților și să fie inițiată și promulgată o nouă lege cât mai curând.

 

'Eu nu vreau să transformăm totul într-o luptă pe orgolii. Eu și PSD ne dorim să încercăm să deblocăm lucrurile. Eu și PSD ne dorim, în primul rând, să avem o nouă lege. E nedrept ceea ce e acum. E nedrept față de români să existe această lege în forma actuală. Și ne dorim să avem o nouă lege. Ne dorim să ne înscriem în termenul de 28 noiembrie cu o nouă lege, care înseamnă inclusiv promulgare, astfel încât să nu pierdem bani europeni. Și ne dorim ca toate aceste lucruri să poată fi făcute în perioada următoare. În aceste zile noi stăm. Nu facem nimic. Așteptăm, fie că vorbim de Guvern, fie că vorbim de coaliția de guvernare, motivarea de la CCR. Propunerea noastră e următoarea - haideți în aceste zile în care se așteaptă motivarea de la CCR să nu stăm, să lucrăm. Să vină prin acest grup de lucru propus de noi, căruia îi dăm o zi, două, trei, să vină cu o formă de proiect de lege, să-l propună coaliției. Coaliția poate să-l accepte sau nu într-o decizie politică', a spus Grindeanu la sediul central al PSD.
El a adăugat că nu trebuie negociată vârsta de pensionare pentru magistrați, aceasta trebuie să rămână 65 de ani, iar pensia să nu fie cât salariul.
'Nu am discutat vineri decât un singur lucru, când am avut întâlnirea, ca președinte al Camerei Deputaților, cu președinta Înaltei Curți, cu președinta CSM și cu procurorul general. Am întrebat, discuția a fost foarte scurtă, 10 minute, dacă există disponibilitate de a reveni la dialog cu Guvernul, cu coaliția, astfel încât anumite lucruri să poată fi gestionate mai rapid, să putem să ne înscriem în lucrurile amintite de noi. Există dispoziție sau disponibilitate la dialog. Am transmis că voi transmite mai departe acest lucru coaliției și astăzi o să fac acest lucru la ședința de la ora 14:00. Coaliția va decide dacă dorește să meargă pe forma respinsă, e adevărat, pe formă, nu pe fond, sau dacă dorește o nouă abordare. Asta este ceea ce va hotărî coaliția la ora 14:00. (...) Am transmis aceste lucruri premierului, a rămas că azi la 14:00, în ședința coaliției, vom lua o decizie', a menționat acesta.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

popescu

Virgil Popescu: România nu este într-o iminentă situație de blackout

28 oct, 18:49
Citeşte mai departe
sorin grindeanu

Grindeanu, despre pensiile magistraților: Eu și PSD dorim să încercăm să deblocăm lucrurile

28 oct, 18:48
Citeşte mai departe
Daniel Băluță

Daniel Băluță: Bucureștiul are nevoie să intre într-un proces de depanare, să fie pus pe picioare

28 oct, 18:46
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată”

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
Mihai Fifor
Mihai Fifor (PSD): Îngheţarea veniturilor românilor până la finele lui 2026 este un lucru de neacceptat!
nic
Nicușor Dan: România nu are nevoie de excepții care subminează efortul general de redresare economică
oana
Oana Ţoiu: Parteneriatul Strategic cu SUA este şi rămâne esenţial pentru România
bolojan
Ilie Bolojan: Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului viitor
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Adrian Câciu publică cifrele de coșmar de la Guvern: Arată deplorabil! Ar fi nepermis de grav!
h
Camerele Poliției, transformate în instrumente de control intern: Sistemul de supraveghere ar fi fost folosit pentru spionarea polițiștilor și cetățenilor
h
'Austeritate fără rezultat!' – Cristian Socol desființează măsurile fiscale ale lui Bolojan: 'Deficitul e mai mare cu 6,3 miliarde' / Ce soluții propune
economica.net
feminis.ro
h
Cântăreaţa Nelly Furtado a anunţat că îşi va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată”
h
Fostul star hip-hop P. Diddy va putea fi eliberat din închisoare în mai 2028
h
Actrița britanică Prunella Scales, cunoscută din serialul TV de comedie 'Fawlty Towers', a murit la 93 de ani
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ