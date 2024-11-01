Homepage » Actual

Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Noi, coaliţia, de o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză

| 30 oct, 16:07

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, despre pensiile magistraţilor, că de o săptămână coaliţia taie frunze la câini, face fotosinteză, pentru că Guvernul îşi permite să piardă 231 de milioane de euro. El a mai arătat că nefiind consens, lucrurile sunt blocate în acest moment şi se pierde vremea, şi vor vedea din nou marţi, în coaliţie.

 

”Suntem în situaţia următoare: avem o lege deja de o săptămână, care este declarată neconstituţională aşa cum ştiţi. Noi, coaliţia de o săptămână tăiem frunze la câini, facem fotosinteză, asta când e soare. Nu încercăm să găsim soluţii, să deblocăm situaţia. Aşteptăm motivarea CCR-ului (..) Sunt 10 zile deja de la decizie, încă n-a venit motivarea. Probabil că o să mai dureze ceva. În acest timp, noi am pierdut vremea, în loc să încercăm să facem alt proiect, să găsim altă cale. De ce? Pentru că ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro. Se pare că guvernul acesta îşi permite să piardă aceşti bani, fiindcă, dacă mergem în această formă, să ştiţi că 28 noiembrie, data limită, n-are cum să ne prindă cu o lege promulgată. Dar noi de 10 zile pierdem vremea, pentru că, ba se spune, Doamne, nu ne ducem, nu discutăm, nu vrem să găsim un proiect, că noi nu negociem, noi nu avem de ce să ne întâlnim cu actorii principali din justiţie, noi suntem prea zei, prea mari şi tari. Dar de 10 zile stăm. De 10 zile stăm şi pierdem timpul”, a spus Sorin Grindeanu, despre discuţiile în coaliţie privind proiectul pensiilor magistraţilor.
El a arătat că PSD a venit cu o soluţie. ”Eu n-am făcut niciun fel de negociere, că nu e treaba mea să fac, chiar dacă sunt preşedinte al Camerei Deputaţiilor. Eu am vrut să văd doar dacă actorii principali din justiţie sunt dispuşi să aibă întâlniri cu cei care sunt în domeniu şi sunt specialişti şi să deblocăm situaţia asta, să avem o lege până în 28, ca să nu pierdem aceşti bani. Am fost făcut în fel şi chip, că negociez că fac, că dreg. Ok, sunt obişnuit, dar ne permitem să pierdem 231 de milioane de euro, fiindcă sunt unii inflexibili. În situaţia asta suntem şi de 10 zile se pierde vremea la guvern pe acest subiect”, a menţionat el.
Întrebat dacă coaliţia vine cu un alt proiect în Parlament legat de pensiile speciale, Grindeanu a arătat că ”în protocolul coaliţiei se spune că se ia o decizie în consens, dacă există consens, unanimitate”.
”În acest moment, nu există în coaliţie (consens, nr). Ştiţi că am avut, marţi, nu s-a dorit să intrăm pe o zonă - nu PSD-ul, nu Sorin Grindeanu - Ministrul Justiţiei împreună cu un grup tehnic al coaliţiei, să se vină cu o propunere de proiect în coaliţie şi puteam să o avem până acum. (..) Nefiind consens, lucrurile sunt blocate în acest moment şi se pierde vremea. O să vedem marţi, o avem iarăşi coaliţie, dar deja marţi avem două săptămâni de la decizia Curţii Constituţionale, sper să avem motivare, n-am de unde să ştiu dacă marţi va fi motivare, dar cert este că două săptămâni s-a stat”, a mai comentat Grindeanu.

 

