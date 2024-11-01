Grindeanu, despre relația cu Bolojan: Nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că are o relație instituțională cu premierul Ilie Bolojan, adăugând că 'nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp'.
Grindeanu a fost întrebat, la postul Digi 24, cum l-ar caracteriza pe premierul Ilie Bolojan, în contextul în care președintele UDMR, Kelemen Honor, a spus despre acesta că este un dur.
'Nu îmi permit să spun lucruri din acestea. Îl știu pe Ilie Bolojan dinainte de a fi prim-ministru, am o relație instituțională cu domnia sa. Ce spun public îi spun și în privat domnului Ilie Bolojan, nu suntem cu inimioare trimise pe grupuri de WhatsApp', a răspuns președintele PSD.
Acesta a adăugat că el și premierul au 'viziuni diferite'.
'Ca să închid acest subiect care nu îmi place neapărat, că nu-mi place să fac caracterizări. Vă spuneam mai devreme că avem viziuni diferite și prin tot ceea ce am spus că am fi făcut diferit noi față de ceea ce s-a întâmplat, cel puțin din septembrie încoace, cred că am întărit. Poate uneori atitudinea asta mai de felcer, care mai întâi taie și după aceea măsoară, e una cu care nu rezonez. Nu fac lucrurile în forma asta. Măsor foarte bine și după aceea iau decizii de tăiere', a mai menționat liderul PSD.
