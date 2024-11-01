Homepage » Actual

Nicușor Dan, la Washington: „Toată lumea își dorește pace și prosperitate în Gaza, puteți conta pe noi”

19 feb, 19:39

Toată lumea își dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, însă întrebarea este cum putem acționa în acest sens, a declarat joi președintele Nicușor Dan, în intervenția sa de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, desfășurată la Washington.

 

România este prezentă la Consiliu în calitate de observator.
Președintele a afirmat că planul de pace pentru Gaza realizat de președintele Donald Trump este unul ''exhaustiv și stabil''.
''Cred că toată lumea își dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum să acționăm în acest sens și de aceea acest format este important'', a arătat șeful statului.
Nicușor Dan a explicat că, din punct de vedere umanitar, România poate crește numărul zborurilor de evacuare a copiilor bolnavi din Fâșia Gaza, pentru ca aceștia să fie tratați în spitalele din România, lucru care deja s-a întâmplat.
''Putem face asta pentru 1.000 de copii și pentru 4.000 de membri de familie'', a adăugat el.
De asemenea, Nicușor Dan a subliniat că România are o bună expertiză în gestionarea situațiilor de urgență. 'Putem ajuta la reconstruirea acestui sistem, putem dona echipament', a arătat șeful statului.
Totodată, Nicușor Dan a menționat că statul român oferă burse pentru studenți palestinieni, poate extinde programul și poate contribui la reconstrucția școlilor din Gaza.
''De asemenea, avem expertiză, putem reconstrui instituțiile precum Poliția, instituțiile din sistemul de Justiție, din Administrația Publică. Am mai făcut acest lucru în alte părți ale lumii, așa că avem expertiză, putem contribui cu experți, cu traineri și avem în mod tradițional relații bune cu poporul evreu și cu poporul palestinian, lucru folositor. Deci puteți conta pe noi'', a conchis șeful statului.
La începutul evenimentului, președintele Donald Trump a numit fiecare lider prezent la Consiliul pentru Pace. El l-a prezentat pe Nicușor Dan drept ''premierul României'' și a spus că românii sunt ''un popor minunat''.
''Un popor minunat, fantastic, așa cum și dumneavoastră sunteți fantastic. Mulți români vin și lucrează în această țară, ne ajută aici (SUA - n.r.), după cum știți, și sunt oameni serioși'', a arătat Donald Trump.

 

