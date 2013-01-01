Homepage » Actual

Grindeanu: Mi-aș dori un calcul legat de impactul înghețării salariului minim; premierul a fost de acord

| 27 oct, 18:24

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a solicitat un calcul de la Ministerul Muncii și de la Ministerul Finanțelor legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului înghețarea salariului minim și care ar fi efectul unui infringement.

 

Grindeanu a fost întrebat dacă, așa cum a declarat premierul, partidele din coaliție au ajuns la un acord ca salariul minim să fie înghețat de la 1 ianuarie.
'Am avut discuție în coaliție în urmă cu două săptămâni și de principiu toată lumea a fost de acord. Între timp, inclusiv azi-dimineață, am avut o discuție cu premierul Bolojan, au intervenit câteva modificări. Doamna comisar Roxana Mânzatu ne-a informat că e posibil să intrăm într-o zonă de infringement dacă nu facem această majorare. Știu că peste două zile e acel Consiliu Tripartit, miercuri, dacă nu mă înșel, am cerut - și prim-ministrul a fost de acord, i-am spus azi-dimineață - că mi-aș dori totuși să se vină cu un calcul de la Ministerul Muncii și de la Ministerul Finanțelor legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului, dacă există un asemenea impact, și care ar fi efectul nemăririi salariului minim și care ar fi efectul unui infringement. Și lucrurile acestea vor fi prezentate de prim-ministru', a spus președintele interimar al PSD la Palatul Parlamentului.

 

