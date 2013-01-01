Grindeanu: Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă neapărat primul ministru și vine alt liberal
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Târgoviște, că primul ministru e dat de PNL până în 2027, conform protocolului, iar numele acestuia nu e atât de important precum dialogul din Coaliție.
'Pe mine nu mă interesează foarte mult dacă pleacă neapărat primul ministru și vine alt liberal. Avem un protocol care spune că până în 2027, și noi suntem parteneri serioși, primul ministru e dat de către PNL. E prea puțin important dacă e Bolojan în funcție, Grindeanu sau Fritz sau mai știu eu cine. Nu oamenii sunt importanți. Important e ceea ce face. Aveți dreptate că politicile noastre de stânga apar singuratice. Și e normal să fie așa. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliție de dreapta, cu partide de dreapta: USR, cu UDMR și PNL', a spus Grindeanu.
Acesta a adăugat că principalul lucru în Coaliție ar trebui să fie dialogul.
'Când ai o coaliție de patru partide, cred că principalul lucru care trebuie să ne guverneze pe toți e dialogul. Să încerci să armonizezi punctele de vedere ale celor patru partide și să nu impui anumite politici publice', a subliniat Grindeanu.
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a participat vineri la conferința extraordinară a PSD Dâmbovița, la Târgoviște, după care a susținut o conferință de presă.
