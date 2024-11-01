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Grindeanu spune că a fost de acord cu varianta de guvern format din PSD, PNL și UDMR

| 29 iun, 18:49

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că a fost de acord la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu propunerea liderului UDMR, Kelemen Hunor, de a se face un guvern format din PSD, PNL și UDMR, dar liderul PNL, Ilie Bolojan, nu ar fi fost de acord.

 

Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord că singura soluție soluție viabilă în acest moment este un guvern PSD-PNL-UDMR.
'PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine nu a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați-l', a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.
El a adăugat că în acest moment este greu de detensionat situația de pe scena politică românească.
'Eu cred că în acest moment e greu să detensionezi și am văzut ce a declarat Hunor. Sunt de acord. Cred că e nevoie de o calmare, dar e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, repet. De când PSD a hotărât și bine a făcut bine a făcut că l-a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau și merg în continuare într-o direcție proastă, noi am spus același lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta. N-am declarat că susținem ceva și peste două zile să facem altceva. N-am făcut congres la Partidul Social Democrat să spunem că nu mai facem niciodată cu PNL, de exemplu. Eu vă dau un exemplu. Dacă e să ne luăm după sondajele de acum și facem anticipate, cum se face majoritatea? PNL a făcut o rezoluție prin care nu se mai aliază cu PSD. Facem și noi, PSD, facem și noi lucrul ăsta. Și cine guvernează?', a afirmat Grindeanu.

 

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