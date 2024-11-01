Homepage » Actual

Grindeanu spune că premierul a prezentat propunerea cu privire la tăierea normei de hrană, dar nu s-a luat o decizie

| 17 feb, 18:56

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că Ministerul de Finanțe a propus tăierea normei de hrană pentru angajații la stat, propunerea a fost prezentată în coaliție de premierul Ilie Bolojan, dar nu s-a luat nicio decizie în această privință.

 

'Nu s-a luat o decizie de acest fel și dumneavoastră știți declarațiile noastre, că nu susținem tăieri. (...) În fiecare zi se încearcă a se aduce noi teme', a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.
Întrebat dacă tăierea normei de hrană ar putea fi o variantă pentru a aduce bani la buget, președintele PSD a răspuns: 'Variantă e să dai pe toată lumea afară, să nu mai avem niciun fel de angajați și aduci o perioadă bani la buget. Dar noi nu mai susținem tăieri. S-a tăiat până acum, așa cum știți, la cei (care au salariul - n.r.) peste 6.000 de lei. Se mai aplică până la 6.000'.
Grindeanu a fost întrebat, de asemenea, dacă propunerea a venit de la Ministerul de Finanțe.
'Da, și prezentată de prim-ministru, dar nu s-a luat o decizie în coaliție', a precizat acesta.

 

