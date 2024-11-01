Nicușor Dan: În martie vom avea 40-50 de rechemări și numiri de ambasadori; o să avem o schimbare importantă

'O să avem o schimbare importantă în vara aceasta. Pentru că termenul uzual este de 90 de zile din momentul rechemării până când schimbările se produc de fapt. Estimez că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări și de numiri totodată, pentru ca ele să devină efective din vara acestui an. Între care și capitale importante', a spus șeful statului la Radio România Actualități.

El a explicat că termenul uzual este de patru ani de mandat pentru un diplomat, dar este depășit pentru mulți dintre ambasadorii României.

Președintele a subliniat și necesitatea existenței unei diplomații economice.

'În linii mari, pe partea strict diplomatică, diplomația noastră este una profesionistă. Ce a lipsit, și am spus-o asta public de mai multe ori, a lipsit ceea ce se cheamă o diplomație economică. Aici, din nou, sunt două componente. Este activitatea propriu-zisă a ambasadorului care se duce, discută cu mari companii din țara respectivă, încercând să stabilească relații, care tatonează piața, vede companii din România care au oportunități, deschide uși. Pe de altă parte, trebuie să existe un creier, o viziune în spate care să-i îndrepte pe oamenii ăștia către a face aceste activități. Și noi n-am avut nici una nici alta, dacă e să o spunem așa. Adică nu am avut o viziune centrală de diplomație economică despre care sunt zonele, care sunt companiile românești, care sunt invitațiile, unde să invităm. Și asta va mai dura. Dar mandatul pe care o să-l dăm va fi că partea economică este extrem de importantă în activitatea lor', a afirmat Nicușor Dan.