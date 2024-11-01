Homepage » Actual

Nicușor Dan: În martie vom avea 40-50 de rechemări și numiri de ambasadori; o să avem o schimbare importantă

| 17 feb, 18:52

 

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că în martie vor avea loc 40-50 de rechemări și, respectiv, numiri de noi ambasadori și a anunțat 'o schimbare importantă' în domeniu.

 

 

 

'O să avem o schimbare importantă în vara aceasta. Pentru că termenul uzual este de 90 de zile din momentul rechemării până când schimbările se produc de fapt. Estimez că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări și de numiri totodată, pentru ca ele să devină efective din vara acestui an. Între care și capitale importante', a spus șeful statului la Radio România Actualități.
El a explicat că termenul uzual este de patru ani de mandat pentru un diplomat, dar este depășit pentru mulți dintre ambasadorii României.
Președintele a subliniat și necesitatea existenței unei diplomații economice.
'În linii mari, pe partea strict diplomatică, diplomația noastră este una profesionistă. Ce a lipsit, și am spus-o asta public de mai multe ori, a lipsit ceea ce se cheamă o diplomație economică. Aici, din nou, sunt două componente. Este activitatea propriu-zisă a ambasadorului care se duce, discută cu mari companii din țara respectivă, încercând să stabilească relații, care tatonează piața, vede companii din România care au oportunități, deschide uși. Pe de altă parte, trebuie să existe un creier, o viziune în spate care să-i îndrepte pe oamenii ăștia către a face aceste activități. Și noi n-am avut nici una nici alta, dacă e să o spunem așa. Adică nu am avut o viziune centrală de diplomație economică despre care sunt zonele, care sunt companiile românești, care sunt invitațiile, unde să invităm. Și asta va mai dura. Dar mandatul pe care o să-l dăm va fi că partea economică este extrem de importantă în activitatea lor', a afirmat Nicușor Dan.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

nicusor

Nicușor Dan: În martie vom avea 40-50 de rechemări și numiri de ambasadori; o să avem o schimbare importantă

17 feb, 18:52
Citeşte mai departe
rogo

Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse

16 feb, 18:28
Citeşte mai departe
abrudean

Abrudean: Recesiunea tehnică - chestiune temporară, colaterală reformelor, care va fi depășită

16 feb, 18:34
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Complot la concert Taylor Swift - Un bărbat în vârstă de 21 de ani acuzat de terorism în Austria

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
fifor
Fifor (PSD): Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii „se pensionează la 48 de ani” nu este o confuzie inocentă
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Robert Negoiţă
Robert Negoiţă s-a întors la Primărie: Din acest moment sunt la treabă
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Donald Trump se expune unui mare pericol dacă merge la Jocurile Olimpice de la Milano. Protestatarii vor ataca cu cocktailuri Molotov
h
Ministrul Finanțelor anunță o schimbare majoră în sistemul de pensii: Discuții la cel mai înalt nivel în Europa
h
Se construiește Drumul Expres cu rol strategic pentru România: Țara noastră devine jucătorul cheie în reconstrucția Ucraina post război
economica.net
feminis.ro
h
Complot la concert Taylor Swift - Un bărbat în vârstă de 21 de ani acuzat de terorism în Austria
h
Gisele Pelicot, un simbol al victimelor violurilor, 'copleșită' de scrisoarea reginei Camilla
h
Salma Hayek produce un film pentru a apăra imaginea Mexicului
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ