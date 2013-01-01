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Grindeanu: Toleranță zero pentru actele de sabotaj și de diversiune orchestrate de Federația Rusă pe teritoriul României

| 27 oct, 20:33

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat marți că incendiul de la fabrica de armament din Brașov arată agresiunea hibridă la care recurge statul rus, parte a unui registru mai larg unde se suprapune escaladarea din bazinul Mării Negre, prin recentele atacuri cu drone.

'Toleranță zero pentru actele de sabotaj și de diversiune orchestrate de Federația Rusă pe teritoriul României! Nu vom accepta nicio încălcare a suveranității și securității statului român, iar astfel de acte nu pot rămâne nesancționate. Incendiul de la fabrica de armament din Brașov arată agresiunea hibridă la care recurge statul rus, parte a unui registru mai larg unde se suprapune escaladarea din bazinul Mării Negre - prin recentele atacuri cu drone', a scris Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că aceste incidente nu pot fi considerate accidentale.
'Ele demonstrează o strategie îndreptată împotriva statelor NATO. De aceea, securitatea națională trebuie întărită, iar rolul instituțiilor de forță este esențial în această perioadă cu provocări multiple, mai ales în ceea ce privește prevenția. Protejarea românilor și a infrastructurii critice a României sunt prioritatea noastră numărul unu', a menționat acesta.

 

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