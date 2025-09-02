Homepage » Actual

Ilie Bolojan: Cred că a fost peste nouă la sută deficit anul trecut, dar nu am ajuns la zece

17 sep, 18:31

 

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi seaeră, că deficitul pentru anul trecut a fost mai mare de nouă la sută, dar nu s-a ajuns la zece la sută, el precizând că pentru 2025 deficitul bugetar va trece de opt la sută.

 

 

 

Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, la Antena3, întrebat dacă deficitul pe anul trecut a fost mai mare decât cel anunţat iniţial, că ”între datele primite oficial la instalarea acestui guvern şi datele constatate a văzut multe cheltuieli care nefind prinse în buget erau viitoare angajamente de plată”.
”Cred că a fost peste nouă anul trecut, dar nu am ajuns la 10. Chiar dacă s-au luat la finele anului trecut nişte măsuri de plafonare a unor drepturi, pentru acest an s-au aplicat pentru toate cele 12 luni. Astfel, în loc să ne scadă cheltuielile în primul semestru, au crescut cu 10 la sută”, a explicat premierul Ilie Bolojan.
El estimează pentru acest an un deficit de cel puţin opt la sută.
”Nu ne putem închide anul acesta sub opt la sută cu toate măsurile pe care le-am luat. Aceste măsuri au fost luate în al doilea semestru şi au efect pe ultimele patru luni ale anului 2025, iar o parte se aplică de la începutul anului viitor. Pe de altă parrte avem nişte contracte de investiţii în lucru pe care nu le putem opri”, a precizat premierul Ilie Bolojan.
El a adăugat că nu este de acord să facă ”acţiuni de tip imagine”, dar în realitate lucrurile să nu fie corectate din punct de vedere financiar.

 

17 sep, 18:31
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ