Ilie Bolojan: Pilonul doi de pensii mi-a căzut în braţe, legea trebuia promovată de vreo 17 ani
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că legea privind Pilonul doi de Pensii i-a căzut în braţe, pentru că trebuia promovată de vreo 17 ani şi a anunţat că peste două săptămâni, Guvernul va venit cu o nouă propunere de lege, prin care va scădea comisioanele firmelor care administrează fondurile de pensii, pentru ca mai mulţi bani să rămână în contul cetăţenului.
Premierul a mai arătat că trebuie să renunţăm la lucrurile care pot să creeze situaţii problematice şi, în condiţiile în care ai putea să tragi fără niciun fel de condiţie toţi banii, la început, într-o situaţie de criză, într-o situaţie de dezinformare, de zvonuri, ar putea ajunge în situaţia în care un număr foarte mare de cetăţeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicaţii pentru plata pensiilor private, pentru ceilalţi cetăţeni.
