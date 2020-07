Iohannis: României i-a fost alocată suma de 80 de miliarde de euro pentru programe europene

”După cum probabil s-a aflat, ieri a ajuns la un acord în Consiliul European şi României i-a fost alocată suma de 80 de miliarde de euro pentru programe europene în următorii ani. Este o sumă foarte mare şi, cu aceşti bani, dragi români, vom fi în situaţia, nu doar de a relansa economia, ci de a reconstrui România, deci să intervenim în economie şi în marile sisteme publice. Este o veste foarte, foarte bună”, a afirmat, miercuri, Klaus Iohannis, la finalul sedinţei pe tema fondurilor europene pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban, viceprim-ministrul Raluca Turcan, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, şi ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloş.

Iohannis consideră că, ”pentru a folosi aceşti bani, trebuie să ne facem un plan solid, bun, aplicabil”.

”Imediat după ce am revenit de la Bruxelles cu această sumă foarte mare care va fi pusă la dispoziţia României am convocat evident o echipă guvernamentală, una condusă de premierul Orban cu care am discutat aceste lucruri. Nu, nu a fost prima întâlnire cu această temă ca să nu îşi imagineze cineva că până acum am stat şi am aşteptat. Am avut multe întâlniri pe fonduri UE. Această sumă de 80 de miliarde se compune din 2 pachete mari bugetare. Primul se referă la bugetul multianual al UE din 2021 până în 2027. Sunt fondurile europene pe care le-am avut şi până acum. Pentru a putea atrage aceşti bani, e nevoie de un concept, un plan naţional. Acest plan e ca şi finalizat, se fac ultimele finisaje şi planul va fi urmărit să ajungă în continuare la Comisie ca să fim pregătiţi din timp de data aceasta să atragem bani europeni”, a mai declarat preşedintele.

Potrivit acestuia, al doilea pachet bugetar e cel destinat relansării economice.

”E un pachet de 34 miliarde euro pentru România, bani destinaţi ameliorării crizei, măsurilor de ieşire din criza economică, de întărire a economiei ca să îşi revină după acest şoc provocat de pandemie. Aceşti bani trebuie consumaţi mai repede. Avem la dispoziţie doar 6 ani şi o parte din aceşti bani e posibil să fie disponibili în acest an şi aici trebuie să fim pregătiţi, pentru că până în octombrie trebuie să prezentăm Comisiei un plan de relansare economică”, a mai declarat Klaus Iohannis.

Liderii europeni au reuşit, în a cincea zi a summitului de la Bruxelles, să ajungă la un acord privind bugetul multianual şi pachetul de relansare economică post-coronavirus.