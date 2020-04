Iohannis:”Va fi necesară prelungirea stării de urgenţă cu încă o lună. Nu este momentul să ne relaxăm!”

El a spus că, în comparaţie cu alte ţări, creşterea numărului de persoane afectate de coronavirus nu a fost aşa de mare ca în ţări precum Italia şi Spania, lucru care vine din faptul că România a luat din timp măsuri foarte ferme, dar ”nu este momentul să ne relaxăm”, pentru că nu suntem la vârful epidemiei. O echipă medicală va pleca la Milano, pentru a acorda sprijin medicilor italieni în combaterea epidemiei.

”Sunt lucruri care se mişcă, însă, trâgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgenţă. Am solicitat Guvernului să vină cu propuneri. La începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgenţă cu încă o lună de zile. Acest lucru este necesar pentru a ţine epidemia sub control”, a anunţat preşedintele.

Iohannis a precizat că, împreună cu membrii Guvernului, a dorit să tragă primele concluzii legate de modul în care au fost puse în practică măsurile luate până acum, fiind evaluat impactul şi cum trebuie conduse lucrurile în următoarele săptămâni.

”În comparaţie cu alte ţări, creşterea numărului de persoane afectate nu a fost aşa mare, ca în ţări unde avem mulţi români - Italia, Spania. Noi din timp am luat măsuri foarte ferme. Trebuie să vă avertizez: Nu este momentul să ne relaxăm. Nu este momentul să nu mai respectăm indicaţiile autorităţilor”, a afirmat preşedintele.

Klaus Iohannis a mai anunţat că, în această săptămână, România va primi 2,5 milioane de măşti de protecţie pentru medici, 5 milioane măşti pentru jandarmi şi poliţişti, iar 8 milioane măşti vor ajunge la populaţie.

” Vor veni 500.000 de combinezoane de protecţie pentru medici şi personalul medical”, a adăugat şeful statului.

Totodată, autorităţile au decis ca România să trimită la MIlano o echipă formată din 11 medici şi 6 asistenţi medicali.

Primul decret privind instituirea stării de urgenţă pentru 30 de zile a fost emis în data de 16 martie.