Iohannis: Vineri va fi semnat de către Romgaz şi Socar un nou contract pentru perioada 1 aprilie 2023 – 1 aprilie 2024

„Sunt onorat să mă aflu astăzi la Baku, în prima mea vizită în Republica Azerbaidjan şi, totodată, în Caucazul de Sud, o regiune de importanţă strategică pentru România şi pentru Uniunea Europeană. Îi mulţumesc domnului Preşedinte Aliyev pentru invitaţie şi pentru ospitalitate. Azerbaidjan este primul stat din regiunea Caucazului de Sud cu care România a ridicat relaţiile bilaterale la nivel de Parteneriat Strategic, încă din 2009. Ţara noastră, România, este, de altfel, primul stat membru al Uniunii Europene care a încheiat un astfel de Parteneriat cu Azerbaidjan. Am avut astăzi cu domnul preşedinte Aliyev o rundă de consultări politice substanţiale şi aprofundate. De asemenea, voi participa alături de domnia sa la deschiderea celei de-a noua Reuniuni ministeriale a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze. România şi Azerbaidjan au relaţii politico-diplomatice excelente, dezvoltate pe parcursul a trei decenii. Anul 2022 a marcat o puternică dinamizare a contactelor, culminând cu vizita domnului preşedinte Aliyev la Bucureşti, cu ocazia semnării Acordului între Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, României şi Ungariei privind Parteneriatul Strategic în domeniul dezvoltării şi transportului energiei verzi. Asta s-a întâmplat pe 17 decembrie”, a afirmat Klaus Iohannis, joi în conferinţa comună de presă susţinută la Baku împreună cu preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev.

Şeful statului a adăugat că discuţiile cu omologul azer au vizat şi dezvoltarea cooperării bilaterale în domenii precum energie, comerţ, transporturi, investiţii, digitalizare, agricultură educaţie şi cultură.

„Am reiterat astăzi deschiderea şi interesul României pentru aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre, precum şi pentru dezvoltarea de proiecte strategice cu impact regional. Am agreat să susţinem dezvoltarea cooperării bilaterale în domenii precum energie, comerţ, dar şi transporturi, investiţii, digitalizare, agricultură, foarte important, educaţie şi cultură. Am mulţumit domnului preşedinte Aliyev pentru demararea de către Azerbaidjan a exportului de gaze suplimentare către România, de la 1 ianuarie 2023, deci de acum câteva zile. Mă bucur, de asemenea, că mâine va avea loc semnarea de către cele două companii naţionale – Romgaz şi Socar - a unui nou contract pentru perioada 1 aprilie 2023 – 1 aprilie 2024. Atât Coridorul Sudic de Gaze, cât şi viitorul cablu submarin de transport de energie electrică produsă în Azerbaidjan din surse regenerabile, proiecte susţinute inclusiv de Comisia Europeană, vor contribui semnificativ la asigurarea securităţii energetice a Uniunii Europene, în ansamblul său”, a completat Iohannis.

El a mai spus că a convenit cu preşedintele Aliyev să fie dezvoltate în continuare proiectele cu impact regional, cum ar fi cele din domeniul digital.

„În discuţiile cu domnul preşedinte Aliyev, am convenit să dezvoltăm în continuare şi alte proiecte cu impact regional, cum sunt cele în domeniul digital. România şi Azerbaidjan vor continua să lucreze pentru a extinde cooperarea şi iniţiativele strategice dintre Europa, Caucazul de Sud, dar şi Asia Centrală. Cum am discutat şi la Bucureşti, cele două ţări asigură şi vor dezvolta legătura dintre Europa şi Caucazul de Sud”, a explicat preşedintele Iohannis.

Şeful statului a mai precizat că discuţiile cu omologul azer au fost focusate şi pe agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei şi situaţia din regiunea Mării Negre.

„România este un prieten sincer al Azerbaidjanului. România are o poziţie clară, bazată pe principiile dreptului internaţional, inclusiv suveranitatea şi integritatea teritorială ale statelor recunoscute de ONU. Nu în ultimul rând, am discutat cu domnul preşedinte Aliyev şi despre impactul agresiunii armate a Rusiei împotriva Ucrainei şi situaţia din regiunea Mării Negre. În acest context complicat, am evidenţiat că solidaritatea devine şi mai importantă şi am apreciat conduita Azerbaidjanului cu privire la securitatea energetică regională. Astfel, cooperarea regională şi diversificarea surselor şi a rutelor de transport sunt şi principii cheie care stau la baza unor proiecte precum Coridorul Sudic de Gaze. Ne bazăm pe parteneri de încredere precum Azerbaidjan pentru avansarea unor astfel de soluţii”, a conchis Preşedintele României.

La rândul său, preşedintele Republicii Azerbaidjan a vorbit despre dezvoltarea relaţiilor comerciale cu România, precum şi cea de transport, amintit de porturile importante din Baku şi Constanţa.

„De multă vreme, aţi fost partenerii noştri strategici şi s-au dezvoltat aceste relaţii, s-au semnat două documente strategice între ţările noastre. Economia, comerţul – avem rezultate, volumul s-a dublat, însă nu se află la nivelul dorit de noi încă, pentru că cea mai mare bucată din comerţul nostru o reprezintă petrolul şi trebuie să facem împreună paşi. Sper că la Consiliul dintre ţările noastre se va reuni din nou anul acesta. În domeniul energiei, tema se află pe agenda globală. Compania Socar are foarte multe depozite de petrol, are operaţiuni la un nivel excelent în România şi azi intrăm într-o nouă fază. Luna trecută a fost semnat un acord pentru a livra gazul azer către România. Prin intermediul dvs, ne vom adresa şi altor pieţe europene. (...) În urmă cu doi ani am pus în funţciune ultimul segment din coridorul de Sud de gaz şi împreună cu voi şi UE am găsit un partener de încredere. Liderii UE confirmă acest lucru. Anul trecut am semnat un acord între Republica Azerbaija şi UE. Vom mări volumul de distribuţie. Prezenţa domnului Iohannis la acest eveniment ne arată importanţa acordată acestei întâlniri. Mâine va fi organizat primul Consiliul consultativ pe energie verde. (...) Baku şi Constanţa sunt două porturi importante. Să îmbunătăţim cooperarea în domeniul transporturilor”, a spus Ilham Aliyev.