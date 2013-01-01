Ionel Bogdan (PNL): Au existat multe legi care au trecut de CCR fără aviz de la unele instituții

'Din câte am văzut până în acest moment, pe jurisprudența Curții Constituționale au existat multe legi care au trecut de Curtea Constituțională fără un aviz al unei instituții sau al alteia. Asta pentru că CCR a considerat că nu este neapărat necesar avizul, ci doar cererea acelui aviz, lucru pe care Guvernul l-a făcut (în cazul proiectului privind pensiile magistraților - n.r.) și, mai mult decât atât, a așteptat mai bine de 10 zile până la momentul în care și-a asumat răspunderea', a spus Ionel Bogdan la Palatul Parlamentului, întrebat dacă nu ar fi fost mai bine ca cineva din Guvern să îi atragă atenția premierului că pentru proiectul privind pensiile magistraților este nevoie de avizul CSM.

Potrivit lui Ionel Bogdan, ar fi fost bine dacă cineva din ministerele avizatoare sau din Secretariatul General al Guvernului ar fi menționat că lipsa avizului CSM pentru proiect ar fi un viciu de procedură ce ar duce la respingere de către CCR.

'Era bine să se întâmple acest lucru, pentru că probabil nu aveam această situație. Nu pot să vă spun dacă a fost sabotată această reformă. Așa cum am spus, au existat decizii ale Curții Constituționale care au validat o lege chiar și fără anumite avize. Și, drept urmare, Guvernul a considerat că având în vedere că a cerut aviz de la CSM și că s-au exprimat public cei de la CSM că nu vor da aviz, a considerat că pot să meargă mai departe cu asumarea răspunderii', a afirmat deputatul.