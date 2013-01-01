Homepage » Actual

Ionuț Moșteanu, la reuniunea a miniștrilor Apărării din UE. Au loc discuții despre sprijinul militar pentru Ucraina

| 28 aug, 18:26

Ministrul Ionuț Moșteanu participă, joi și vineri, la reuniunea informală a miniștrilor Apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care loc în Danemarca, la Copenhaga, discuțiile urmând să se concentreze pe consolidarea sprijinului militar oferit Ucrainei.

 

Potrivit unui comunicat de presă transmis de MApN, miniștrii vor analiza și evoluțiile din cadrul Misiunii UE de asistență militară pentru Ucraina (EUMAM).
'Reuniunea oferă prilejul unui schimb de opinii privind implementarea Cartei Albe pentru pregătirea europeană de apărare 2030 și a planului Readiness 2030. Miniștrii Apărării vor discuta și despre adaptarea angajamentelor operaționale din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC) la noul context geopolitic și la evoluția amenințărilor actuale de securitate', precizează sursa citată.
MApN subliniază că participarea ministrului Moșteanu la reuniunea de la Copenhaga reconfirmă angajamentul României de a contribui activ la consolidarea securității europene și de a continua sprijinirea fermă a Ucrainei.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Președintele Nicușor Dan va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române

29 aug, 17:57
Citeşte mai departe
tren

CFR SA nu mai suspendă trenurile operate de CFR Călători și Transferoviar pentru neplata TUI

29 aug, 22:04
Citeşte mai departe
david

Daniel David: Măsurile fiscal-bugetare temporare trebuie ajustate odată cu revenirea țării din criză

29 aug, 18:08
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Ariana Grande anunță un nou turneu, cu spectacole programate în America de Nord și Regatul Unit

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Florin Barbu
Florin Barbu: Brăila a beneficiat de o alocare de 1,1 miliarde de euro pentru dezvoltarea sistemului de irigații
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
Remus Pricopie
Rectorul SNSPA sesizează Parchetul în legătură cu 'presupusele fapte penale' în cazul sociologului Marius Pieleanu
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu: Titus Corlățean e un camarad vechi; e foarte bine că există concurență în PSD
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Nunta anului în lumea aristocratică: 'Cea mai bogată prințesă' a Europei s-a căsătorit
h
Panică pe litoralul românesc: O sferă metalică cu inscripții rusești a fost găsită în apă. Turiștii au fost evacuați
h
FOTO/VIDEO Accident grav în Cluj: Autocar cu 20 de persoane, răsturnat la Dumbrava. S-a activat Planul Roșu de Intervenție
economica.net
feminis.ro
h
Ariana Grande anunță un nou turneu, cu spectacole programate în America de Nord și Regatul Unit
h
Enrique Iglesias și Anna Kournikova așteaptă al patrulea copil
h
Kim Kardashian se pronunță împotriva politicilor privind migrația ale lui Trump, la gala DVF Awards
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ