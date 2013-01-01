Ionuț Moșteanu, la reuniunea a miniștrilor Apărării din UE. Au loc discuții despre sprijinul militar pentru Ucraina
Ministrul Ionuț Moșteanu participă, joi și vineri, la reuniunea informală a miniștrilor Apărării din statele membre ale Uniunii Europene, care loc în Danemarca, la Copenhaga, discuțiile urmând să se concentreze pe consolidarea sprijinului militar oferit Ucrainei.
Potrivit unui comunicat de presă transmis de MApN, miniștrii vor analiza și evoluțiile din cadrul Misiunii UE de asistență militară pentru Ucraina (EUMAM).
'Reuniunea oferă prilejul unui schimb de opinii privind implementarea Cartei Albe pentru pregătirea europeană de apărare 2030 și a planului Readiness 2030. Miniștrii Apărării vor discuta și despre adaptarea angajamentelor operaționale din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC) la noul context geopolitic și la evoluția amenințărilor actuale de securitate', precizează sursa citată.
MApN subliniază că participarea ministrului Moșteanu la reuniunea de la Copenhaga reconfirmă angajamentul României de a contribui activ la consolidarea securității europene și de a continua sprijinirea fermă a Ucrainei.
