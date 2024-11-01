Irineu Darău: Coalițiile viitoare de guvernare ar trebui să semneze că nu modifică taxele pe perioada guvernării

'Nu am avut vizită, la Cluj, dar și în alte părți din țară, în care primele două probleme semnalate, mari, să nu fie instabilitatea fiscal, impredictibilitatea fiscală. Într-un fel, de multe ori se plâng mai mult de impredictibilitatea fiscal decât de nivelul taxelor. Eu m-aș bucura ca, de acum încolo, la formarea coalițiilor de guvernare viitoare, să se facă în acel protocol și acest pact. Dacă te-ai înțeles între niște partide ca doi, trei, patru ani de zile să guvernezi împreună, să te înțelegi în scris acolo și că n taxe, poate nu toate, dar măcar 80%, vor rămâne stabile, ori ai un plan pentru ele. Pentru că pentru o firmă este imposibil să-și recalculeze, să-și refacă planul financiar de două-trei ori pe an. Cred că această condiție ar fi foarte importantă inclusiv pentru investitorii străini', a spus ministrul Irineu Darău, în conferința de presă susținută alături de secretarul de stat din același minister, Viorel Băltărețu, și de președintele USR Cluj, Oana Murariu.

El a adăugat că a doua problemă ca frecvență reclamată de antreprenori este birocrația excesivă.