Isărescu are o pensie de 9.300 de lei şi un salariu de 65.600 de lei - Declaraţia de avere

Guvernatorul Mugur Isărescu încasează o pensie lunară de 9.300 de lei, arată Declaraţia lui de avere, pusă recent pe site-ul BNR.

Isărescu a ieşit teoretic la pensie în 2014, când a împlinit 65 de ani, dar nu și-a depus dosarul de pensie. Anul trecut, în iulie, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, declara că guvernatorul nu încasa la momentul respectiv nicio pensie. Dar, potrivit declaraţiei de avere, Isărescu şi-a făcut actele de pensie şi a început s-o primească din septembrie 2017.

"Am zis că aşa e frumos, să nu iau şi pensie, şi salariu de la Banca Naţională"

„Am 46 de ani de activitate, am început în 1971 şi nu cred că s-ar aduna o lună dacă aş pune cap la cap toate concediile medicale. Banca Naţională oferă o anumită sumă - nu-mi cereţi să o definesc, pentru că orice termen se speculează - angajaţilor care împlinesc vârsta de pensionare. Eu nu am luat şi pensia, pentru că am zis că aşa e frumos, să nu iau şi pensie, şi salariu de la Banca Naţională", a spus Mugur Isărescu într-o conferinţă.

„Dacă o să tot insistaţi pe tema asta, probabil că la un moment dat o să-mi depun dosarul şi o să mă pensionez”, a mai spus guvernatorul BNR.

Ca fapt divers, soţia lui Isărescu încasează pensie într-un an, cât guvernatorul într-o lună.

Salariul de guvernator a fost anul trecut de 65.600 de lei pe lună, potrivit documentului citat.

