Kelemen Hunor: ”Amânarea intrării în Spaţiul Schengen, o pierdere uriaşă din punct de vedere economic!”

Vicepremierul a afirmat, într-o emisiune la Realitatea Plus, că în acest an trebuie închis Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV), după care România trebuie să intre în Spaţiul Schengen.



"Noi în acest an trebuie să scăpăm, trebuie să închidem MCV-ul şi pentru acest lucru, bineînţeles, Guvernul va face toate demersurile şi va iniţia tot ce este de făcut în domeniul justiţiei în primul rând, dar nu numai, pentru a închide MCV-ul. Şi ar trebui să intrăm, tot în 2021-2022, treptat, în Spaţiul Schengen, fiindcă nu se poate accepta (...) să îndeplinim toate criteriile tehnice şi permanent să fim amânaţi cu intrarea în Spaţiul Schengen. Din punct de vedere economic e o pierdere uriaşă şi din punct de vedere hai să-i spunem, aşa, moral, este o situaţie care nu poate fi susţinută. Ai îndeplinit criteriile? Atunci trebuie să faci pasul următor", a precizat Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, intrarea se poate face etapizat, mai întâi pentru accesul pe calea aerului, iar mai apoi pentru cel terestru, dar important este ca ţara noastră să intre în Spaţiul Schengen, fiindcă nu există argumente să fie în afara acestei zone.



"Sigur, frontiera externă a UE va fi frontiera României, în foarte mare parte (...), dar nu contează. Noi trebuie să apărăm graniţa externă şi să fim în Schengen. Este pentru guvernul PNL-USR-UDMR un deziderat important", a spus Kelemen Hunor.

loading...