Homepage » Actual

Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 - 17 martie

| 03 mar, 19:30

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar putea fi transmis săptămâna viitoare Parlamentului și dezbătut în plen în perioada 15 - 17 martie, dacă miercuri în coaliție se va ajunge la o înțelegere în acest sens.

 

Întrebat, la Parlament, dacă, în cazul în care discuțiile vor decurge bine miercuri, bugetul va trece săptămâna viitoare în Legislativ, liderul UDMR a răspuns: 'Nu. Dacă mâine ne înțelegem, atunci miercurea viitoare ajunge proiectul în Parlament, că ei au nevoie de o săptămână pe niște proceduri, consultări, CES și așa mai departe. Asta înseamnă că bugetul va ajunge miercuri în Parlament și probabil că discuțiile vor începe după două-trei zile, pentru că prima dată trebuie discutat în comisie, și cam pe 15, 16, 17 martie poate să intre în dezbatere în plen. Dacă mâine ne înțelegem și dacă mâine încep procedurile interne, avizările și tot ce trebuie făcut în Guvern'.
În ceea ce privește principalele neînțelegeri privind bugetul care ar mai fi în acest moment sau punctele care mai trebuie discutate, Kelemen Hunor a menționat că mai sunt două aspecte majore: 'Ieri, acolo unde nu ne-am înțeles era pe echilibrare și pe investiții. Astea erau cele două chestiuni majore. Restul sunt lucruri mai mărunte'.
Potrivit acestuia, social-democrații nu vor bloca bugetul în Parlament. 'PSD-ul nu cred că va bloca', a spus Kelemen Hunor, adăugând că nu comentează discuțiile care au loc în interiorul PSD.
Întrebat dacă UDMR îl susține pe Ilie Bolojan, el a reafirmat că, atât timp cât acesta este susținut de PNL, 'nu există alt premier'.
'Ilie Bolojan este premierul pe care noi l-am susținut și, dacă îl susține PNL-ul, atunci Ilie Bolojan... Deci nu depinde nici de PSD, nici de UDMR, nici de USR. Depinde doar de PNL. Am spus de o mie de ori, această întrebare nu are rost. Până când PNL-ul îl susține pe Ilie Bolojan nu există alt premier', a subliniat liderul UDMR.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Kelemen Hunor

Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 - 17 martie

03 mar, 19:30
Citeşte mai departe
Stelian Ion

Stelian Ion, despre propunerile pentru șefia marilor parchete: Această situație începe să semene cu o mascaradă

03 mar, 19:36
Citeşte mai departe
Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu: România trebuie să facă o schimbare bazată pe competitivitate, pentru a evita stagnarea

03 mar, 19:34
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Shakira a concertat gratuit, la Ciudad de Mexico, în fața a 400.000 de persoane

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
budai
Budăi: Oamenii trăiesc greu nu pentru că nu plătesc destule taxe, ci pentru că au printre cele mai mici venituri
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
VIDEO Ministrul de Externe cere un armistițiu temporar negociat în Orientul Mijlociu: Trebuie să putem evacua civilii
h
Explozie a prețurilor la gaze: Europa, în fața unui nou șoc energetic pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu
h
Ambasadorul României în Cipru, reacție după atacul cu dronă la Akrotiri: 'Nu există motive de teamă' / Ce mesaj are pentru românii de pe insulă
economica.net
feminis.ro
h
Shakira a concertat gratuit, la Ciudad de Mexico, în fața a 400.000 de persoane
h
Kevin Spacey ar putea fi acuzat de agresiuni sexuale vechi de decenii într-un proces civil în Regatul Unit
h
„One Battle After Another” a câştigat marele premiu la Producers Guild Awards
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ