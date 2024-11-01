Kelemen Hunor spune că proiectul de buget ar putea fi dezbătut în plenul Parlamentului în perioada 15 - 17 martie

Întrebat, la Parlament, dacă, în cazul în care discuțiile vor decurge bine miercuri, bugetul va trece săptămâna viitoare în Legislativ, liderul UDMR a răspuns: 'Nu. Dacă mâine ne înțelegem, atunci miercurea viitoare ajunge proiectul în Parlament, că ei au nevoie de o săptămână pe niște proceduri, consultări, CES și așa mai departe. Asta înseamnă că bugetul va ajunge miercuri în Parlament și probabil că discuțiile vor începe după două-trei zile, pentru că prima dată trebuie discutat în comisie, și cam pe 15, 16, 17 martie poate să intre în dezbatere în plen. Dacă mâine ne înțelegem și dacă mâine încep procedurile interne, avizările și tot ce trebuie făcut în Guvern'.

În ceea ce privește principalele neînțelegeri privind bugetul care ar mai fi în acest moment sau punctele care mai trebuie discutate, Kelemen Hunor a menționat că mai sunt două aspecte majore: 'Ieri, acolo unde nu ne-am înțeles era pe echilibrare și pe investiții. Astea erau cele două chestiuni majore. Restul sunt lucruri mai mărunte'.

Potrivit acestuia, social-democrații nu vor bloca bugetul în Parlament. 'PSD-ul nu cred că va bloca', a spus Kelemen Hunor, adăugând că nu comentează discuțiile care au loc în interiorul PSD.

Întrebat dacă UDMR îl susține pe Ilie Bolojan, el a reafirmat că, atât timp cât acesta este susținut de PNL, 'nu există alt premier'.

'Ilie Bolojan este premierul pe care noi l-am susținut și, dacă îl susține PNL-ul, atunci Ilie Bolojan... Deci nu depinde nici de PSD, nici de UDMR, nici de USR. Depinde doar de PNL. Am spus de o mie de ori, această întrebare nu are rost. Până când PNL-ul îl susține pe Ilie Bolojan nu există alt premier', a subliniat liderul UDMR.