Stelian Ion, despre propunerile pentru șefia marilor parchete: Această situație începe să semene cu o mascaradă

| 03 mar, 19:36

 

Deputatul USR Stelian Ion consideră că propunerile ministrului Justiției, Radu Marinescu, pentru șefia marilor parchete arată un 'total dispreț' față de acea parte a societății care își dorește o justiție 'mai curată'.

 

 

 

Numirea unor asemenea persoane în funcții atât de importante ar reprezenta o 'eroare imensă și o oportunitate ratată', a scris fostul ministru al Justiției, luni, pe Facebook.
'Propunerile făcute de ministrul justiției, Radu Marinescu, pentru funcțiile de conducere de la Parchetul General, DNA și DIICOT arată un singur lucru: un total dispreț față de acea parte a societății românești care își dorește o justiție mai curată. Menținerea la conducerea parchetelor a unor persoane care au făcut parte din conducerea acestor instituții încă din 2023 (Marius Voineag, Alex Florența), chiar și prin candidaturi încrucișate, de tip 'rocadă', nu înseamnă altceva decât perpetuarea stării de fapt existente', este de părere Stelian Ion.
El critică și propunerile pentru conducerea DNA sau pentru funcția de procuror general.
'Numirea la conducerea DNA a unui procuror din actuala echipă de conducere, care a comis o gafă monumentală în speța Bârsan, riscă să mențină instituția pe linia de declin evident pe care a intrat din 2023. Selectarea unor persoane asupra cărora planează controverse majore, precum doamna Cristina Chiriac - despre care s-a afirmat că ar fi ascuns, la un moment dat, probe într-o speță de viol asupra unor minori - sau domnul Gill Iacobici, de la Constanța, cu apropieri evidente de PSD și cu rude apropiate condamnate penal pentru fraude cu fonduri europene, mi se pare absolut scandalos. Deja această situație începe să semene cu o mascaradă. Numirea unor asemenea persoane în funcții atât de importante ar reprezenta o eroare imensă și o oportunitate ratată, care nu se va mai întoarce prea curând', susține Stelian Ion.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, că i-a propus pe Cristina Chiriac pentru funcția de procuror general, pe Viorel Cerbu - șef al Direcției Naționale Anticorupție și pe Codrin Miron - șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției transmis AGERPRES, pentru funcția de adjunct al procurorului general a fost propus actualul șef al DNA, Marius Voineag, pentru funcțiile de procuror-șef adjunct de la DNA au fost propuși Marinela Mincă, procuror-șef al Secției judiciare în cadrul Direcției, și Marius-Ionel Ștefan, procuror-șef serviciu la DNA Pitești, iar pentru funcțiile de procuror-șef adjunct de la DIICOT au fost propuși actualul procuror general, Alex Florența, și Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

 

