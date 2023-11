Klaus Iohannis: România va rămâne un susţinător al aprofundării relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Cabo Verde

„În primul rând, domnule Preşedinte Neves, daţi-mi voie să vă mulţumesc pentru înalta distincţie de stat pe care mi-aţi acordat-o. Acest schimb de decoraţii este uzual între Preşedinţi atunci când între cele două state există relaţii bune şi foarte bune. Noi vă considerăm un stat apropiat, avem o tradiţie veche împreună, vă considerăm prieteni şi credem că împreună putem să construim foarte mult. Mă aflu astăzi în vizită de stat în Republica Cabo Verde şi, domnule Preşedinte, vă mulţumesc pentru primirea călduroasă şi pentru ospitalitate. Relaţia dintre statele noastre, stabilită cu aproape 50 de ani în urmă, dăinuie în primul rând datorită legăturilor interumane. În acelaşi timp, Cabo Verde este, ca şi România, un loc al respectului pentru valorile democratice”, a afirmat Klaus Iohannis, într-o declaraţie de presă comune cu preşedintele José Maria Neves.

Şeful statului a adăugat că i-a prezentat preşedintelui Neves noua noastră abordare strategică de relaţionare cu Africa, având la bază o nouă Strategie Naţională, bazată pe interese şi valori comune.

„Am agreat să intensificăm cooperarea pe teme importante – atât pentru România, cât şi pentru Cabo Verde– precum gestionarea situaţiilor de urgenţă, combaterea schimbărilor climatice, agricultura şi siguranţa alimentară, educaţia, cercetarea şi inovarea. Memorandumurile de colaborare referitoare la gestionarea situaţiilor de urgenţă, în domeniul sanitar-veterinar şi în cel al educaţiei, care urmează să fie semnate astăzi, reflectă dorinţa noastră de consolidare a relaţiilor tradiţionale foarte bune. I-am transmis domnului Preşedinte Neves aprecierea pentru faptul că ţara sa este unul dintre statele cu cele mai notabile rezultate în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului şi guvernanţa democratică din Africa”, a mai spus Iohannis.

El a adăugat că „în acelaşi timp, România va rămâne un susţinător al aprofundării relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Cabo Verde”.

„Acestea sunt deja excelente şi se bazează, începând cu anul 2007, pe un Parteneriat Special, unic pentru o ţară africană. Cabo Verde este un aliat de încredere al Uniunii Europene în forurile internaţionale şi în Africa. Totodată, Cabo Verde este prima şi singura ţară africană care are un Parteneriat de Mobilitate cu Uniunea Europeană. În cadrul discuţiilor de astăzi am avut, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la o serie de dosare internaţionale şi regionale prioritare. Am analizat împreună ce putem face, la nivelul comunităţii internaţionale, pentru soluţionarea acestora. I-am prezentat domnului Preşedinte perspectiva României cu privire la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Efectele negative ale acestei agresiuni la nivel global sunt resimţite inclusiv pe continentul african, mai ales pe dimensiunea securităţii alimentare”, a mai precizat şeful statului.

Acesta a mai spus că preşedintelw Neves i-a prezentat evaluarea sa cu privire la crizele regionale şi „am agreat asupra nevoii de stabilitate în regiunea Sahelului”.

„L-am asigurat pe preşedintele Neves de angajamentul României pentru stabilizarea şi dezvoltarea durabilă a Sahelului. România susţine soluţiile identificate de actori regionali şi sprijină statele africane în dezvoltarea capacităţii de a-şi asigura propria securitate. Îi mulţumesc încă o dată domnului Preşedinte pentru discuţiile foarte bune şi pentru primirea călduroasă”, a conchis Klaus Iohannis.

Cu prilejul vizitei de stat a preşedintelui Klaus Iohannis în Republica Cabo Verde au fost semnate trei documente bilaterale sectoriale, care vor consolida şi aprofunda cooperarea în domeniile vizate:

„- Memorandumul de Înţelegere între Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din România (A.N.S.V.S.A.) şi Ministerul Agriculturii şi al Mediului din Cabo Verde privind Cooperarea în domeniul Sanitar-Veterinar şi al Siguranţei Alimentare

Documentul se axează în principal pe promovarea cooperării în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor între cele două ţări, prin promovarea şi încurajarea comerţului cu produse alimentare în toate etapele lanţului alimentar, schimbul de experienţă şi informaţii în domeniu, precum şi promovarea cercetării ştiinţifice.

- Memorandumul de Înţelegere între Ministerul de Interne din România, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, şi Ministerul de Interne din Cabo Verde - Protecţia Civilă”, arată Administraţia Prezidenţială.

Documentul promovează cooperarea în domeniul gestionării riscului de dezastre şi al asistenţei umanitare internaţionale, prin schimb de cunoştinţe şi experienţă în special în domenii precum promovarea prevenirii riscurilor, a atenuării ameninţărilor, a reducerii vulnerabilităţii şi a creşterii rezilienţei comunităţilor locale pe teritoriile respective ale partenerilor, pregătirea şi intervenţia în caz de urgenţă şi de dezastre, operaţiuni de căutare şi salvare pe calea aerului, pe apă şi la sol, mai spune sursa citată.

De asemenea, se au în vedere ateliere de lucru în realitatea virtuală, stagiaturi, organizarea de vizite, reuniuni, cursuri, seminare, schimburi de experţi şi programe comune de exerciţii în domeniile managementului riscului la dezastre şi al asistenţei umanitare internaţionale.

Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Educaţiei din România şi Ministerul Educaţiei din Cabo Verde în domeniul învăţământului superior.

Documentul vizează promovarea colaborării în domenii prioritare şi cu un potenţial puternic de parteneriat, legate de învăţământul superior, prin activităţi de cooperare interuniversitare în domenii de interes comun, creşterea mobilităţii studenţilor şi a profesorilor-cercetători, inclusiv prin oferirea de burse, sprijinirea predării limbii şi culturii celor două state, precum şi organizarea de reuniuni, activităţi şi conferinţe comune.