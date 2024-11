Lasconi a discutat cu ministrul francez de Externe despre ''avalanşa'' de fake news şi manipulările online

Totodată, Lasconi i-a transmis că alegerile de la finalul acestui an din România "au nevoie de monitorizarea atentă" a organismelor internaţionale de profil.

"Întâlnirea cu Jean-Noel Barrot, ministrul de Externe al Franţei, a fost una dintre cele mai productive pe care le-am avut în ultima perioadă. Am discutat deschis despre un subiect care ne preocupă pe amândoi: războiul hibrid pe care Rusia îl duce în toată Europa, care alimentează voci extremiste, care nu pot să fie schimbarea reală pentru o Europă care îşi propune să se reaşeze în faţa unor provocări globale. Am discutat despre avalanşa de fake news, manipulările online şi i-am transmis că alegerile de la finalul acestui an din România au nevoie de monitorizarea atentă a organismelor internaţionale de profil. Şi am găsit în Jean-Noel Barrot un partener de încredere pe aceste teme", a scris Lasconi, luni, pe Facebook.

Ea a menţionat că Franţa şi România au interese comune în multe domenii şi că i-a transmis ministrului francez de Externe că această relaţie bilaterală va avea "un loc special" în planurile administraţiei sale.

"Vestul are nevoie de un partener onest, de bună-credinţă, în România şi eu pot oferi această garanţie, cu argumente. România, membră a Uniunii Europene şi a NATO, are datoria de a-şi întări securitatea şi apărarea. Franţa este unul dintre cei mai longevivi şi buni parteneri ai României şi este alături de noi, în particular prin statutul său de ţară care conduce grupul de luptă al NATO. Din păcate, acest parteneriat extrem de important pentru noi nu a fost valorificat la adevăratul său potenţial", a adăugat Lasconi.

Luni, lidera USR a fost prezentă la Forumul de Pace de la Paris, unde a discutat inclusiv cu laureata Premiului Nobel pentru Pace Oleksandra Matviichuk, avocată ucraineană specializată în drepturile omului.