Lasconi: Duminică voi vota cu speranţa că România va rămâne pe drumul european

Fosta preşedintă a USR, care a obţinut sub 3% din voturile electoratului, spune că cei doi candidaţi rămaşi în cursa prezidenţială „se detaşează mult unul de celălalt prin FAPTE”, apreciind că „unul a fost parlamentar aproape cinci ani şi nu a făcut nimic pentru ţară”, iar celălalt „a fost activ în societatea civilă şi în calitate de primar a livrat fapte”.

„Duminică voi face exact ce am făcut de la Revoluţie şi până în prezent: voi vota. Voi vota cu speranţa că România va rămâne pe drumul european. Personal, consider că absenţa de la vot sau anularea buletinului de vot nu îmi oferă legitimitatea de a avea un cuvânt de spus în felul în care este condusă ţara. Cu cine votez? O să fiu foarte sinceră, adică exact aşa cum mă ştiţi. Nu am să le dau numele, ca să nu am surpriza ca această postare să dispară de aici, dar ştiu că sunteţi inteligenţi”, afirmă Elena Lasconi într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ea adaugă că sunt multe de spus pro şi contra, dar cei doi „se detaşează mult unul de celălalt prin FAPTE”.

„Unul dintre candidaţi a fost parlamentar aproape cinci ani şi nu a făcut nimic pentru ţară. Înainte de viaţa de parlamentar nu s-a omorât cu munca. În plus, are interdicţie de intrare în două ţări vecine. E oportunist de profesie. S-a lipit de imaginea unui fost candidat pentru transfer de voturi şi a reuşit. Aş putea spune că e abil, dar ar fi un compliment, pentru că nu a făcut asta pentru binele public, ci pentru propriul interes. Celălalt candidat a fost activ în societatea civilă şi în calitate de primar a livrat fapte. Unele controversate, altele bune pentru comunitate. Aşa că, anul acesta voi vota pentru candidatul faptelor şi al drumului proeuropean cu gândul şi speranţa că se va înconjura de profesionişti incontestabili pentru binele României, pentru prezentul şi viitorul nostru, al copiilor noştri. Şi dacă eu îl pot vota cu sufletul împăcat, sper ca şi voi să o faceţi”, afirmă Lasconi.

Fosta preşedintă a USR mai spune că România se poate schimba în bine „doar prin iubire, iertare, toleranţă, şi nu prin ură şi dezbinare”.

„Dumnezeu să binecuvânteze România!”, încheie Lasconi.

Comentariile la postarea sa au fost, în mare parte apreciative la gestul făcut de elena Lasconi, mulţi internauţi considerând că cine trebuie să înţeleagă, înţelege gestul şi ce trebuie făcut.

Au fost însă şi comentarii de genul: „Poate ar fi fost utile şi nişte scuze publice (...) mai ales faţă de cei care te-au susţinut în 2024 şi te-ar fi susţinut până la capăt atunci”. E totuşi bine şi cu jumătate de gură, deşi ne dorim să nu mai mergem cu jumătăţi de măsură de acum”.

Răspunsurile nu au întârziat să apară şi au fost mai degrabă împăciuitoare decât pline de reproşuri: „Să nu exagerăm, adevărul iese la suprafaţă, apreciaţi gestul şi mergem înainte. Nu e momentul pentru răutăţi.

Potrivit datelor finale ale alegerilor din 4 mai, comunicate de către Biroul Electoral Central, Elena Lasconi a obţinut 252.721 de voturi valabil exprimate, reprezentând 2,68% din totalul voturilor valabil exprimate.

După scrutin, Lasconi a demisionat din funcţia de preşedinte al USR, Dominic Fritz fiind preşedintele interimar.