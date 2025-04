Lasconi: Ponta a ales să nu vină luni la dezbatere; un gest de lașitate politică

Fiecare candidat care vrea să devină președintele României 'are datoria să vină în fața oamenilor', să răspundă la întrebări și să își asume viziunea pentru țară, scrie Lasconi, luni, pe Facebook.



'Dezbaterea publică este un exercițiu de respect față de cetățeni și față de democrație. Astăzi, Victor Ponta a ales să nu mai vină la dezbaterea de la Digi24, deși anunțase public că va participa. (...) Este un gest de lașitate politică și o sfidare a românilor care își doresc lideri curajoși, deschiși și asumați. Eu voi fi acolo, așa cum am promis. România are nevoie de lideri care nu fug de întrebări și nu se ascund de oameni. Sper că până diseară nu mai avem parte de alte anunțuri-surpriză din partea candidaților', mai scrie Lasconi.



Lidera USR face referire și la o serie de întrebări care i-ar fi putut fi adresate lui Victor Ponta în timpul dezbaterii.



'Nu a vrut să răspundă despre inundarea satelor din România pentru a obține cetățenia sârbă? Nu a vrut să răspundă despre despăgubiri uriașe de 200 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească pentru ordonanța din 2014 a lui Ponta care a lovit puternic în producătorii de energie regenerabilă? Nu a vrut să răspundă despre cum a ajutat compania Gabriel Resources să ajungă la aurul de la Roșia Montană? Nu a vrut să răspundă despre consultanța pe care o dă pentru companii turcești?', întreabă Lasconi.



Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat luni că va respecta și va participa la orice dezbatere care tratează în mod egal toți candidații înscriși în cursa electorală și toți votanții și a anunțat că va fi prezent la confruntarea electorală organizată marți de Televiziunea Română.



'Poziția mea față de dezbaterile între candidații la funcția de președinte al României este cunoscută, clară și consecventă! Am participat, în 2014, la ultima dezbatere corectă și reală între candidați. Sunt convins că poporul român are dreptul să îi vadă pe toți candidații și să asculte toate proiectele publice ale acestora! Voi respecta și voi participa la orice dezbatere organizată care tratează în mod egal toți candidații înscriși în cursa electorală și toți votanții. Nu voi participa la dezbateri care invită doar candidați susținuți de partidele care cheltuie lunar milioane de lei din banii publici; nici la selecția candidaților pe baza unor sondaje plătite de aceleași partide, din bani publici, sondaje care s-au dovedit atât de false la alegerile din noiembrie 2024', a precizat Ponta pe Facebook.



El a adăugat că excluderea unor candidați legal înscriși și, mai ales, a votanților acestora 'este părtinitoare și nedemocratică'.

